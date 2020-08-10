Горячая футбольная неделя! Прогноз комментатора на ТОП-матчи еврокубков. ПОДКАСТ

Прогноз комментатора на всю футбольную неделю - какие события ни в коем случае нельзя пропустить в ближайшие дни

На этой неделе играются четвертьфиналы Лиги Европы и Лиги чемпионов. Болеем за "Шахтер" в матче с "Базелем", поддерживаем Малиновского в битве с "ПСЖ" и наслаждаемся противостоянием "Барселоны" и "Баварии".

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"Интер" – "Байер"

Лига Европы, 10 августа, понедельник в 21:45, канал "Футбол 2", OLL.TV

"Финал восьми" в Лиге Европы стартует этим матчем. В нем же определится потенциальный соперник "Шахтера" в полуфинале в случае прохода "Базеля". Вторая команда завершившегося сезона Серии А встретится с пятой командой Бундеслиги.

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Итальянцы пять дней назад прошли "Хетафе", обыграв их 2:0, благодаря голам Лукаку и Эриксена. На счету команды Конте серия из десяти матчей без поражений. Если бы игры ЛЕ проходили во время розыгрыша чемпионата, быть может, "Интер" и не ставил бы перед собой цели победить в евротурнире, но сейчас, фактически между сезонами, точно попробует стать триумфатором. Из потерь у них только опорник Весино, остальные – в строю.

Для "Байера" Лига Европы – это, прежде всего, возможность получить путевку в ЛЧ, так как через чемпионат им это не удалось, хоть они и были близки. В ЛЕ "фармацевты" не проигрывают девять матчей кряду, а на предыдущей стадии они дважды обыграли шотландский "Рейнджерс". Во встрече с "Интером" им не поможет Арангуис, перебравший карточек.

ПРОГНОЗ. Как по мне, "Интер" – очевидный фаворит этой пары. Для выгодного коэффициента можно рассмотреть вариант "Обе команды забьют и "Интер" победит".

"Шахтер" – "Базель"

Лига Европы, 11 августа, вторник в 21:55, канал "Футбол 1", OLL.TV

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Чемпионы Украины встретятся с третьей командой Швейцарии. Да, нынешний "Базель" не такой мощный, каким был несколькими годами ранее, но недооценивать их однозначно нельзя. В нынешнем сезоне Лиги Европы швейцарцы проиграли лишь раз – "Краснодару" еще в ноябре, а после оформили серию из пяти побед кряду без пропущенных голов. На предыдущей стадии команда Коллера прошла "Айнтрахт" (3:0, 1:0), от которого "горняки" вылетали из ЛЕ в прошлом сезоне. Вне игры у "Базеля" их основной центральный защитник Эрай Джемерт, он перебрал желтых карточек.

"Шахтер", эффектно обыграв "Вольфсбург" (3:0), из-за дисквалификации лишился Давида Хочолавы. Теперь у Луиша Каштру будет дилемма, как решить вопросы в линии обороны: оставить Матвиенко на левом фланге, а в центре позволить дебютировать Бондарю, или же вернуть Николая в пару к Кривцову, а слева выпустить Сиприано или Болбата. Есть вариант, по которому на позиции Хочолавы сыграет Степаненко, ведь Тарас доигрывал там после удаления Давида, а выбор игроков в центре поля у Каштру прекрасный. Ранее "Шахтер" дважды играл в четвертьфинале этого турнира и оба раза проходил в полуфинал.

ПРОГНОЗ. "Шахтер" – однозначный фаворит пары. По-моему, отличный вариант – их индивидуальный ТБ 1,5 или совместить его с проходом "горняков" в полуфинал, чтобы увеличить коэффициент.

Смотрите обзор матча "Шахтер" – "Вольфсбург":

"Вулверхэмптон" – "Севилья"

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Лига Европы, 11 августа, вторник в 21:55, канал "Футбол 2", OLL.TV

"Волки" под руководством Нуну Эшпириту Санту заставили себя уважать – и в чемпионате, и в Лиге Европы. В АПЛ они финишировали на седьмом месте, а в плей-офф еврокубка выбили "Эспаньол" и "Олимпиакос". Но все же остаются середняком и по-прежнему только обзаводятся опытом игры на международной арене. Хотя их состав точно впечатляет.

"Севилья" не проигрывала с февраля, на ее счету 18 матчей без поражений во всех турнирах. Под руководством Лопетеги андалусийцы забронировали путевку в Лигу чемпионов и являются одним из фаворитов на победу в Лиге Европы. На предыдущей стадии они выбили "Рому" Паулу Фонсеки и рассчитывают пройти в следующий раунд.

ПРОГНОЗ. Думаю, стоит ожидать напряженное тактическое противостояние. А высокой результативности, скорее всего, не будет. Склоняюсь к победе "Севильи" в основное время.

"Аталанта" – "ПСЖ"

Лига чемпионов, 12 августа, среда в 21:55, канал "Футбол 1", OLL.TV

Ярчайшая пара, от которой стоит ждать фееричного футбола. "Аталанта" – дебютант Лиги чемпионов, который не собирается останавливаться ни перед кем. Напомним, именно они не пустили "Шахтер" в плей-офф турнира, а затем выбили "Валенсию" в предыдущем раунде. Команда Гасперини только недавно закончила сезон на внутренней арене, поэтому не должна испытывать проблем с игровым тонусом. Однако, не сыграет один из ее лидеров Йосип Иличич, который улетел на родину в Словению из-за личных проблем. Также травмирован центрбек Паломино.

"ПСЖ" несколько месяцев совсем не играли в футбол из-за остановки чемпионата Франции, но с середины июля провели пять поединков, в частности, спарринги и два финала Кубка – страны и лиги, в обоих добыв трофеи. Главная потеря Томаса Тухеля – травма Киллиана Мбаппе, кроме того, из-за перебора карточек с итальянцами не сыграет Ди Мария, который в нынешнем сезоне был важнейшим игроком.

ПРОГНОЗ. Обе команды не любят защищаться и отлично чувствуют себя в атаках. Думаю, имеет смысл смотреть на результативность – "Обе забьют", "Голы в обоих таймах", тотал "больше 3.0".

"Барселона" – "Бавария"

Лига чемпионов, 14 августа, четверг в 21:55, канал "Футбол 1", OLL.TV

Возможно, самая яркая афиша четвертьфинала Лиги чемпионов, учитывая количество титулов команд в своих чемпионатах и в самом престижном евротурнире. "Барса" неудачно проводит сезон, лишившись чемпионства Примеры и не дотянув даже до финала Кубка Испании. Негативных разговоров о каталонцах куда больше, нежели позитивных. Вполне вероятно, что в случае поражения от "Баварии", Кике Сетьен покинет должность главного тренера "блаугранас". Да и вообще избежать этого можно будет только в случае триумфа в Лиге чемпионов. В предыдущем раунде после февральской ничьи с "Наполи" (1:1), каталонцы несколько дней назад уничтожили "партенопеи" (3:1), в первую очередь, благодаря очередному суперматчу в исполнении Лео Месси. По сравнению с тем поединком, тренерский штаб снова может рассчитывать на Бускетса и Артуро Видаля, отбывших дисквалификации.

У "Баварии" серия из 23 матчей без поражений, в которых команда добыла 22 победы во всех турнирах, в том числе завоевав чемпионство Бундеслиги и Кубок Германии. "Челси" в 1/8й ими было бито дважды – 3:0 в Лондоне в конце зимы и 4:1 дома на прошлой неделе. Коман и Павар вне игры из-за травм.

ПРОГНОЗ. Есть предчувствие, что напряжения будет больше, нежели голов. Можно попробовать рискнуть и поставить на то, что гола в первом тайме не будет.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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