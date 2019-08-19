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Горячая модель, которая отбила звезду сборной Англии

19 августа, 16:59

Холли Янг умеет удивлять

Холли Янг

Холли Янг / Фото: Instagram

Бывший игрок сборной Англии Фил Ягелка бросил жену ради встречи с молодой моделью - Холли Янг. Бывший игрок "Эвертона" уже выехал с дорогого особняка.  

25-летняя модель и начинающая телеведущая Холли Янг, которая в последнее время хвасталась своим поклонникам загадочным парнем, задарившим ее цветами и подарками. Позже девушка приоткрыла завесу тайны, рассказав, что встречается с футболистом, с которым познакомилась на одном из мероприятий в Лондоне.

Холли известна предыдущими отношениями. В 2017-м году она встречалась с Усэйном Болтом. Теперь футболист и модель объявят о своих отношениях официально.

Ране мы писали, что игрок "Манчестер Юнайтед" хотел затащить в постель ведущую новостей. По словам женщины, они познакомились в ночном клубе, после чего игрок начал донимать ее звонками и сообщениями.

Кстати, "Манчестер Юнайтед" отдаст своего самого высокооплачиваемого игрока в аренду, но будет платить ему часть зарплаты. Чилийский футболист зарабатывает в английском клубе почти 20 миллионов евро в год и может уехать в другой чемпионат.

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WAGs Шеффилд Юнайтед Холли Янг

Источник: Сегодня|Спорт

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