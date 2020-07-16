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"Горячая" Первая лига: тренер "Прикарпатья" рассказал о странном разговоре в судейской комнате

16 июля, 16:30

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Судьбу поединка с "Ингульцем" решил 11-метровый в добавленное ко второму тайму время

Практически каждый тур Первой лиги после возобновления сезона сопровождается скандалом, а часто – и не одним. Вчера после матча "Агробизнес" – "Минай" побили судью, и позже рефери назвал имя своего обидчика. Также досталось служителям спортивной Фемиды еще в одном поединке.

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К счастью, до рукоприкладства после встречи "Ингулец" – "Прикарпатье" дело не дошло. К тому же выиграли хозяева со счетом 1:0, забив решающий мяч в добавленного время с сомнительного 11-метрового. Главный тренер команды из Ивано-Франковска Владимир Ковалюк в комментарии телеканалу "Футбол" рассказал о странном разговоре арбитров:

"Не радует это шоу, которое есть в судействе на футбольном поле. Думаю, что сегодня нас убивали, все ж видели. Ладно бы они закрылись в комнате. Но я стою там, где они переодевались, а они говорят: "Сейчас мы выгоним кого-то, у них карточки есть". Как такое может быть? Что там в Киеве про судейство говорят? Обыграйте вы нас спокойно, у нас на одного меньше и так. Но придумывать пенальти...".

"Ингулец" – лидер Первой лиги, "Прикарпатье" занимает 11-е место.

Читайте также: в Первой лиге вводят систему VAR, президент УАФ договорился с ФИФА.

Смотрите, как "Ингулец" противостоял "Шахтеру" в Кубке Украины:

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футбол Прикарпатье Ивано-Франковск Ингулец

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