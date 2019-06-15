Горячая танцовщица: самые соблазнительные фото девушки героя молодежного ЧМ Владислава Супряги

Она вдохновляет на успехи нападающего, дубль которого принес Украине титул чемпионов мира

Героем финального матча молодежного чемпионата мира в Польше, в котором сборная Украины U20 обыграла со счетом 3:1 Южную Корею, стал Владислав Супряга. 19-летний нападающий стал автором дубля, поспособствовавшего волевой победе украинцев. Напомним, Супряга перешел в "Динамо" прошлым летом из "Днепра-1". Согласно данным Transfermarkt, столичный клуб заплатил за игрока 6,5 млн евро – это самый дорогой игрок в составе киевлян.

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, который выиграла Украина

Впрочем, главный тренер "Динамо" Александра Хацкевич практически не доверял Супряге место на поле, что заставило агента игрока Ивана Пироженко выступить с заявлением: "Что такое "шанс" в "Динамо" Киев, и как его зовут??? – написал на своей странице в Facebook Пироженко. - Один из лучших игроков чемпионата Европы U-19... Человек, за которым гонялись "Манчестер Сити" и "Аякс". Наверное, Владислав Супряга получит шанс только лишь после того, как главный тренер "Динамо" попробует в роли нападающего голкипера Дениса Бойко".

























Пожалуй, самой ярой болельщицей Супряги в финальной части молодежного ЧМ была его девушка – Даша Савина, являющаяся студенткой одного из столичных вузов. В прошлом Даша занималась бально-спортивными танцами, а сейчас развивается в модельном бизнесе.











































Как сообщалось ранее, после двух подряд побед главная сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА на три позиции. Команда Андрея Шевченко, разгромив сборную Сербии со счетом 5:0 и одолев команду Люксембурга со счетом 1:0, вскочила с 27-го на 24-е место.

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