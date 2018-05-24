Горячая встреча "Ливерпуля" в Киеве: с песнями и персональными фанатами

24 мая около 20:00 по местному времени в гостиницу "Интерконтиненталь" поселился первый финалист Лиги чемпионов – "Ливерпуль". В субботу, 26 мая, англичане сыграют с мадридским "Реалом": вся информация о финале Лиги чемпионов в Киеве.

Болельщики клуба начали караулить своих любимцев еще задолго до прибытия. На фоне остальных особенно выделялась группа людей, прибывших из далекого Камеруна! Они намерены персонально поддержать своего соотечественника Жоэля Матипа, а также других африканских игроков "красных" – Садио Мане и Мохамеда Салаха.

Невозможно было обойти стороной трех человек, которые, судя по развернутым флагам, приехали из Кабилии – историко-географической части Алжира. Кабильцы с удовольствием позировали перед фотокамерами и общались с прессой и украинскими болельщиками "красных".

Конечно, не обошлось и без египетских болельщиков, которые воочию пришли поглядеть на своего кумира Мохамеда Салаха. Вместе с несколькими британцами, арабские фанаты затянули известную песню в честь национального героя.

Несмотря на то, что многие собравшиеся у гостиницы болельщики приготовили блокноты для автографов, футболистов ожидаемо подвезли под парадный вход и те быстро один за другим забежали в здание. Первым из автобуса вышел главный тренер команды Юрген Клопп и тепло поприветствовал фанатов. Мохамед Салах появился с букетом цветов в руках – видимо, его ему успели вручить в аэропорту. Выход каждого игрока из автобуса сопровождался "горячим" приветствием фанатов.

Напомним, что финальный поединок Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем" состоится 26 мая в 21:45. Наш сайт проведет онлайн матча "Реал" – "Ливерпуль".

Напомним, что в четверг в Киеве стартовал "Фестиваль чемпионов". Лига чемпионов в Киеве: расписание фан-зон и мероприятий.

Богдан Архипенко для segodnya.ua