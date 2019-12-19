Горячий бонус к сезону: еще одно дерби Манчестера состоится в полуфинале Кубка Лиги

Вторую пару составили "Астон Вилла" и "Лестер", который только по пенальти прошел "Эвертон"

Манчестер Юнайтед - Колчестер Юнайтед / Фото: Reuters

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Стали известный все участники полуфинала Кубка английской Лиги. Так, в 1/2-й нас ждет манкунианское дерби – "Манчестер Юнайтед", который идет шестым в турнирной таблице, примет действующего чемпиона страны "Манчестер Сити", а во втором матче "Астон Вилла", которая сейчас расположилась в шаге от зоны вылета, сыграет со второй командой сезона "Лестером". Накануне "Астон Вилла" выбила из Кубка Лиги второй состав "Ливерпуля" (5:0), так как первый укатил на клубный чемпионат мира.

МЮ в 1/4 финала уверенно прошел "Колчестер Юнайтед" благодаря трем голам во втором тайме – 3:0.

Прошлогодний победитель "МанСити" переиграл "Оксфорд Юнайтед" 3:1.

А "Лестер" после 2:2 в основное время лишь по пенальти одолел "Эвертон". Ранее мы писали, что Анчелотти прибыл в Англию, чтобы возглавить клуб Премьер-лиги, а его ассистентом будет Фергюсон.

Полуфинал Кубка Лиги, в отличие от предыдущих стадий, пройдет в два матча. "Лестер" примет "Астон Виллу" 6 января 2020 года, ответный поединок в Бирмингеме состоится 27 января. Во второй паре первая встреча на стадионе "Манчестер Юнайтед" будет сыграна 7 или 8 января, ответная – на арене соперника 28 или 29 января. Отметим, что в декабре МЮ переиграл "Сити" в чемпионате Англии.



Напомним, что "Манчестер Сити" шесть раз становился победителем турнира. "Манчестер Юнайтед" и "Астон Вилла" выигрывали трофей по пять раз, "Лестер" – трижды.

Смотрите также обзор матча "Манчестер Юнайтед" – "АЗ Алкмаар" – 4:0

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