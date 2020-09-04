"Ставлю все свои новые зубы, что я бил": Зинченко – о своем шедевральном голе в Лиге наций

В поединке со швейцарцами Александр дал забить соперникам, а затем уже сам отличился невероятным по красоте мячом

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко по ходу матча Лиги наций со Швейцарией сумел превратиться из антигероя в героя. Сперва он никоим образом не помешал забить дальним ударом швейцарцу Сеферовичу. Но затем реабилитировался, эффектным "парашютом" в "девятку" поразив ворота соперника. В итоге Украина обыграла Швейцарию 2:1 и стала лидером группы, в другом матче которой разошлись миром 1:1 Германия и Испания

"Мы сегодня не сделали то, что планировали, – признался после игры со швейцарцами Александр Зинченко в эфире телеканала "Футбол 1". – Швейцария показала свой уровень. Не ожидали, что соперник будет играть так агрессивно. Было такое чувство, что они играли с тремя защитниками и бог знает со сколькими нападающими. Наша троица в середине поля должна перекрывать много пространства. Было много челночной работы"

Реклама

"В первом пропущенном мяче я где-то не добежал, – признал Зинченко. – У нас есть проблемы, но мы не видели друг друга около года. Может, это сказалось. Нужно больше придерживать мяч впереди, чтобы команда могла отдохнуть. Что касается моего гола, то могу признаться, что когда я забил похожий мяч за "Манчестер Сити", то я подавал. Но сегодня я ставлю все свои новые поставленные зубы, что я именно бил по воротам"

Ранее мы писали, что Зинченко посвятил свой гол врачу, которого убил коронавирус. Это был самый трогательный момент матча Украина – Швейцария.

Обзор матча Украина – Швейцария (2:1)

Реклама

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама