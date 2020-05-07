Готовьте пиво и сосиски: в чемпионате Германии назвали первый матч, который сыграют после карантина

Бундеслига стартует на день позже, чем ожидалось, - в субботу, 16 мая

Немецкая футбольная Бундеслига твердо стала на путь возвращения. Вчера мы писали, что в Германии окончательно разрешили играть в футбол в условиях пандемии. Правительство дало "добро" на рестарт 15 мая. Сегодня в немецкой Бундеслиге уточнили, что в пятницу, 15-го, играть не будут, а начнут 16 мая. Об этом написал в соцсетях футбольный редактор популярного немецкого издания Bild Кристиан Фальк. Эту информацию подтвердил и генеральный директор Бундеслиги Кристиан Зайферт.

Чемпионат Германии продолжится с 26-го тура. На данный момент все команды, кроме "Вердера" и "Айнтрахта" из Франкфурта, провели по 25 матчей. Командам осталось сыграть еще по девять поединков. Уже точно подтверждено, что первым матчем дня станет дерби рурского региона в Дортмунде, где "Боруссия" примет "Шальке" из Герзенкирхена. Соперники занимают второе и шестое место в таблице соответственно.

А лидер, мюнхенская "Бавария", в воскресенье, 17 мая, сыграет в гостях с "Юнион Берлином".

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