Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,93
29,1
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Готовьте пиво и сосиски: в чемпионате Германии назвали первый матч, который сыграют после карантина

7 мая, 16:11

Андрей Фоменко

Бундеслига стартует на день позже, чем ожидалось, - в субботу, 16 мая

Немецкая футбольная Бундеслига твердо стала на путь возвращения. Вчера мы писали, что в Германии окончательно разрешили играть в футбол в условиях пандемии. Правительство дало "добро" на рестарт 15 мая. Сегодня в немецкой Бундеслиге уточнили, что в пятницу, 15-го, играть не будут, а начнут 16 мая. Об этом написал в соцсетях футбольный редактор популярного немецкого издания Bild Кристиан Фальк. Эту информацию подтвердил и генеральный директор Бундеслиги Кристиан Зайферт.

Чемпионат Германии продолжится с 26-го тура. На данный момент все команды, кроме "Вердера" и "Айнтрахта" из Франкфурта, провели по 25 матчей. Командам осталось сыграть еще по девять поединков. Уже точно подтверждено, что первым матчем дня станет дерби рурского региона в Дортмунде, где "Боруссия" примет "Шальке" из Герзенкирхена. Соперники занимают второе и шестое место в таблице соответственно.

А лидер, мюнхенская "Бавария", в воскресенье, 17 мая, сыграет в гостях с "Юнион Берлином".

Реклама

Читайте о том, что забивной форвард "Баварии" второй раз стал папой.

Смотрите, как дортмундская "Боруссия" дома обыгрывала "ПСЖ" в Лиге чемпионов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол чемпионат Германии Боруссия Дортмунд Шальке Бундеслига

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Анита-бомбита": после развода с Артемом Кравцом его бывшую жену тут же позвали замужФутбол
Переворот в футболе: из-за коронавируса ФИФА заставит весь мир играть, как Милевский
Переворот в футболе: из-за коронавируса ФИФА заставит весь мир играть, как МилевскийФутбол
Голая госпожа: жена бывшего футболиста
Голая госпожа: жена бывшего футболиста "Динамо" предстала в новом откровенном образеФутбол
Жуткие кадры:
Жуткие кадры: "Динамо" "сожгло" траву на своем стадионе и призвало сделать то же на других аренахФутбол
Жена бывшей звезды
Жена бывшей звезды "Динамо" блеснула актерскими способностями в разговоре с ЗеленскимФутбол
Экс-форвард
Экс-форвард "Реала", отказавшийся помогать в борьбе с коронавирусом, показал свой дорогущий автопаркФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...