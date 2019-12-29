Готовы расстаться за хорошие деньги: в Хорватии подтвердили интерес "Динамо" к лучшему бомбардиру

Киевляне ищут нового нападающего: Беседин под угрозой дисквалификации, а Соль и Родригес не впечатляют

Мирко Марич. Фото ФК "Осиек"

Хорватские СМИ подтвердили интерес киевского "Динамо" к нападающему "Осиека" Мирко Маричу. Как сообщает index.hr, "Осиек" готов расстаться с футболистом за хорошие деньги. В прошлом году к нему проявляли интерес многие клубы, но тогда клубу удалось сохранить форварда у себя. Сейчас transfermarkt.com оценивает хорвата в 4 млн евро.

Напомним, основной нападающий "Динамо" Артем Беседин рискует на долгое время остаться вне футбола. Беседин провалил допинг-тест после игры с "Мальме". С наказанием форварду киевлян в УЕФА должны определиться до 19 января. Пока же он отстранен от футбольной деятельности на месяц. Правда, в этот период киевляне все равно находятся в отпуске, да и сам Беседин не смог бы принимать участие в матче, так как продолжает восстанавливаться от травмы колена.

В экстренном порядке "Динамо" вернуло из аренды из "Зари" Назария Русина. Он уже рассказал, что поедет с клубом на зимние сборы. В первой половине сезона Русин наколотил за луганчан семь мячей: два в квалификации Лиги Европы и пять – в Премьер-лиге.

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Как Русин забивал за "Зарю" в чемпионате Украины:

Также в распоряжении Алексея Михайличенко есть еще два форварда Фран Соль и Жерсон Родригес. Оба проиграли конкуренцию за место в основе Беседину и уже зимо могут оказаться в других командах. Как сообщал известный украинский журналист Игорь Цыганык, группа легионеров во главе с Солем зимой покинет "Динамо".

Ранее мы писали, что форварда киевлян Жерсона Родригеса выставят на трансфер. Легионер из Люксембурга неоднократно приезжал на тренировки с перегаром.

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