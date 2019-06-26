Готовясь к неизвестному сопернику, Усик пересекся со звездой киевского "Динамо"

В свое время знаменитый боксер тоже мог стать футболистом, если бы не инцидент с "боковухой"

Александр Усик и Александр Алиев. Фото: Instagram

Знаменитый украинский боксер Александр Усик после сорвавшегося поединка с Карлосом Такамом, который должен был состояться в конце мая, восстанавливает форму в Киеве. Сегодня официальный претендент на пояс WBO в супертяжелом весе был замечен на столичном стадионе "Атлет". Причем – в компании бывшей звезды киевского "Динамо", начинающего тренера Александра Алиева. Совместное фото с Усиком Алиев опубликовал у себя в Instagram, подписав его: "С чемпионом! Был рад видеть". Подписчики бывшего полузащитника "бело-синих" отреагировали восторженными комментами: "Крутая фотка!", "Брат, сильно!", "Красавцы".

Напомним, что Александр Усик, прежде чем сосредоточиться на боксе, серьезно увлекался футболом. Играл на позиции левого полузащитника и даже выступал за юношескую команду "Таврии". Но во время одной из игр соперник нецензурно выразился в сторону Саши. "Я не сдержался и... дал ему "боковуху", – вспоминал впоследствии Усик. - Причем так, что нокаутировал. Ясное дело – красная карточка, "изгнание" из команды. Тренер сказал — мол, извинишься перед ним и всей командой за то, что натворил, мы тебя возьмем назад. Я с парнями поговорил и сказал, что ни перед кем извиняться не стану, потому что прав был в той ситуации. С тем парнем был согласен "перетереть" и уладить все, если бы он также извинился. Но не сложилось... В общем, ушел я из футбола".

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Тренировка Усика

Как мы писали ранее, "Такам – не в приоритете": промоутер Усика рассказал о планах украинца, предначертанных свыше. Александр Красюк подтвердил, что Усик вернется в ринг в сентябре, а уже через один бой сразится с победителем пары Руис – Джошуа. Правда, кто будет ближайшим соперником Усика, все еще не известно.

Также сообщалось, что Похититель трупов из Ямайки жестко проехался по WBO из-за Усика. Диллиан Уайт не смог воздержаться от крепких слов, комментируя ситуацию в супертяжелом дивизионе - как известно, WBO сделала Александра Усика, а не Уайта, обязательным претендентом на чемпионский пояс организации.

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