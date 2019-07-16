Грабитили похитили интервью самого дорогого футболиста мира

В Бразилии неизвестные украли у журналистов эксклюзивное интервью с нападающим "ПСЖ" и сборной Бразилии из багажника автомобиля

Неймар. Фото: AFP

Бразильские журналисты остались без эксклюзивного интервью с нападающим "ПСЖ" Неймаром. По данным источника UOL, репортеры программы "Aqui na Band" провели встречу с бразильским форвардом. Перед встречей с журналистами Неймар попросил, чтобы его не спрашивали о его проблемах с правосудием и будущем в "ПСЖ".

Сначала трансляция интервью была запланирована на пятницу, но была перенесена на понедельник. Спустя некоторое время журналисты заметили, что замок на багажнике их автомобиля поврежден. Открыв его, они не обнаружили карты памяти с материалом.

Накануне Неймар вернулся во Францию для начала подготовки к новому сезону. Форвард намерен провести встречу со спортивным директором парижан Леонардо. На встрече главным вопросом будет дальнейшее пребывание игрока в "ПСЖ". Обе стороны намерены озвучить свои позиции. Эта встреча станет решающей в определении, где Неймар продолжит карьеру. Ранее в руководстве "Барселоны" подтвердили, что футболист хочет вернуться в стан каталонцев.

Отметим, что Неймар лишь недавно восстановился после разрыва связок голеностопного сустава правой ноги, полученного в товарищеском матче со сборной Катара (2:0) накануне старта Кубка Америки-2019.

Неймар – самый дорогой футболист мира. Он перешел из "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 миллиона евро.

Между тем, как мы писали накануне, на турнире имени Неймара чемпионку нокаутировали кубком. Курьезный эпизод произошел во время церемонии награждения благотворительных соревнований. Словацкие футболистки случайно попали трофеем в лицо своей одноклубницы, которая пролежала некоторое время после удара на газоне.

Смотрите красивый гол Неймара прямым ударом со стандарта:

Гол Неймара с игры:

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