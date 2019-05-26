Грандиозный обмен тренерами готовы провернуть "Милан" и "Монако"

Дженнаро Гаттузо в межсезонье может оказаться в "Монако", а Леонарду Жардим – в "Милане"

Дженнаро Гаттузо. Фото: Reuters

"Милан" хочет назначить спортивным директором клуба Луиса Кампоса, занимающего аналогичную должность в "Лилле". В таком случае Кампос сменит в "Милане" бразильца Леонардо. В свою очередь Кампос хочет видеть главным тренером "Милана" Леонарду Жардима из "Монако", сообщает Corriere Dello Sport. Кампос в прошлом сотрудничал с португальским специалистом, когда сам работал в "Монако", и хорошо знает способности тренера.

По информации источника, "Милан" и "Монако" летом могут обменяться главными тренерами. Агент Жардима и возглавляющего "Милан" Дженнаро Гаттузо Жорже Мендеш уже обсуждает с клубами возможность такого развития событий.

Сам Жардим, который по ходу сезона-2018/19 был уволен из "Монако", а затем назначен тренером снова, недавно заявил, что рассчитывает продолжить тренировать монегасков, однако отметил, что решение будет принимать руководство клуба, которое, вероятно, недовольно финишем команды в Лиге 1, где "Монако", заняв 17-е место, лишь в последнем туре спас себя от необходимости играть в переходных матчах.

В свою очередь, в последнем туре чемпионата Италии решится, сыграет "Милан" в следующем сезоне в Лиге чемпионов или Лиге Европы.

Последний матч в еврокубках "Милан" провел 13 декабря 2018 года, когда на выезде проиграл "Олимпиакосу" со счетом 1:3

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Грандиозный обмен тренерами готовы провернуть "Милан" и "Монако"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"