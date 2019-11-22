Гранды, налетайте! Яремчук продолжает клепать голы в Бельгии

Роман Яремчук / Фото: Getty Images

Замечательный футбольный год продолжает проводить нападающий сборной Украины Роман Яремчук. Всего через три дня после последнего матча отборочного турнира Евро-2020, в котором Украина добыла ничью в Сербии, а Яремчук забил мяч, львовянин отличился и в чемпионате Бельгии за свой клуб из Гента.

Вчера вечером "Гент" на выезде встречался в перенесенном матче пятого тура с "Антверпеном". Счет в поединке открыл именно украинский форвард. Яремчук получил красивый разрезной пас от партнера и издевательски легко переиграл голкипера хозяев. Смотрите, как это было.

Реклама

Правда, потом ситуацию на поле изменил еще один бывший динамовец. Экс-форвард киевлян Дьемерси Мбокани забил два мяча, что в итоге помогло "Антверпену" победить со счетом 3:2. Яремчук и еще один украинец, защитник Игорь Пластун, отыграли по 90 минут. Полузащитник сборной Украины, автор недавнего победного гола в ворота эстонцев, Роман Безус появился на поле на 60-й минуте. Кроме того, Яремчук и Безус заработали по желтой карточке. Вашему вниманию – обзор интересного матча

В тренде Сенсация: Криштиану Роналду тайно женился в Марокко

После этой встречи "Антверпен" поднялся с седьмого на четвертое место, а "Гент" остался на втором. Лидирует же с отрывом в пять очков от команды украинцев "Брюгге". Примечательно, что в ближайшее воскресенье, 24 ноября, "Гент" и "Антверпен" сыграют снова, но теперь на поле "Гента".

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама