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Гранды, налетайте! Яремчук продолжает клепать голы в Бельгии

22 ноября, 09:18

В голевой перестрелке двух бывших киевских динамовцев Мбокани победил Яремчука

Роман Яремчук

Роман Яремчук / Фото: Getty Images

Замечательный футбольный год продолжает проводить нападающий сборной Украины Роман Яремчук. Всего через три дня после последнего матча отборочного турнира Евро-2020, в котором Украина добыла ничью в Сербии, а Яремчук забил мяч, львовянин отличился и в чемпионате Бельгии за свой клуб из Гента.

Вчера вечером "Гент" на выезде встречался в перенесенном матче пятого тура с "Антверпеном". Счет в поединке открыл именно украинский форвард. Яремчук получил красивый разрезной пас от партнера и издевательски легко переиграл голкипера хозяев. Смотрите, как это было.

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Правда, потом ситуацию на поле изменил еще один бывший динамовец. Экс-форвард киевлян Дьемерси Мбокани забил два мяча, что в итоге помогло "Антверпену" победить со счетом 3:2. Яремчук и еще один украинец, защитник Игорь Пластун, отыграли по 90 минут. Полузащитник сборной Украины, автор недавнего победного гола в ворота эстонцев, Роман Безус появился на поле на 60-й минуте. Кроме того, Яремчук и Безус заработали по желтой карточке. Вашему вниманию – обзор интересного матча

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После этой встречи "Антверпен" поднялся с седьмого на четвертое место, а "Гент" остался на втором. Лидирует же с отрывом в пять очков от команды украинцев "Брюгге". Примечательно, что в ближайшее воскресенье, 24 ноября, "Гент" и "Антверпен" сыграют снова, но теперь на поле "Гента".

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины чемпионат Бельгии Дьемерси Мбокани Гент Бельгия Роман Яремчук антверпен

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