Греческие полицейские жестко избили фанатов "Динамо"

Во время поединка 1/16 финала Лиги Европы с "Олимпиакосом" полицейские от души поработали дубинками

Драка фанатов "Динамо" с греческом полицией. Фото: Facebook

Греческие полицейские жестко избили фанатов "Динамо" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/65e/dea/5c665edeab247.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/65e/dea/5c665edeab247.jpg 2019-02-15T08:43:00+02:00 Футбол Во время поединка 1/16 финала Лиги Европы с "Олимпиакосом" полицейские от души поработали дубинками

Фанаты киевского "Динамо" стали участниками столкновения с полицией во время матча 1/16 финала Лиги Европы, в котором украинский клуб противостоял "Олимпиакосу".

Как сообщает УНН, перед матчем ультрас "Динамо" подрались с местными болельщиками, которые использовали ножи и дубинки. Некоторые фанаты киевской команды получили ножевые ранения. А уже во время игры местная полиция также начала применять силу к украинским болельщикам. Причина действий полицейских пока неизвестна.

Также стоит добавить, что фанаты "Олимпиакоса" перед матчем с "Динамо" вывесили на одной из трибун флаг России. Через некоторое время, после просьбы одного из сотрудников стадиона, греческие болельщики сняли его. Также фанаты освистали голкипера "Динамо" Дениса Бойко, который вышел на предматчевую разминку.

Напомним, что в первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" на выезде сыграло вничью с "Олимпиакосом" со счетом 2:2. Голы в составе украинского клуба забивали Буяльский и Вербич. В другом матче дня "Шахтер" сыграл вничью с немецким "Айнтрахтом" – 2:2.

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