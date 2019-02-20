Греческим фанам в Киеве не рекомендуют носить символику России и СССР

"Олимпиакос" рассказал болельщикам, чего им следует избегать перед матчем с "Динамо"

Матч в Пирее завершился результативной ничьей. Фото: AFP

Греческим фанам в Киеве не рекомендуют носить символику России и СССР //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d53/3ca/5c6d533ca40ac.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d53/3ca/5c6d533ca40ac.jpg 2019-02-20T15:16:00+02:00 Футбол "Олимпиакос" рассказал болельщикам, чего им следует избегать перед матчем с "Динамо"

В четверг, 21-го февраля, в Киеве состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между "Динамо" и "Олимпиакосом". Первый поединок завершился со счетом – 2:2.

Группа греческих фанатов готовится к выезду в Украину, а официальный сайт клуба сделал для путешествующих информационную справку. Разъясняются, в частности, локационные и транспортные вопросы, но более интересным является другой нюанс. "Олимпиакос" объявил список вещей, которые не рекомендуется греческим фанатам делать в Киеве.

Среди них:

не вступать в политические дискуссии, в частности, о военной ситуации на востоке Украины;

не использовать символику Российской Федерации;

не использовать символику бывшего СССР и коммунистическую символику;

не использовать символику "Олимпиакоса" на пути к стадиону;

не использовать любую символику московского "Спартака".

Клуб, очевидно, знаком со склонностью фанатов к провокациям. Такие провокации были, кстати, и в первом поединке между этими командами, когда на трибунах "Караискакос" появился флаг России. Также известно, что болельщики "Олимпиакоса", "Спартака" и "Црвены Звезды" находятся в теплых дружеских отношениях, формируя так называемый "православный союз".

Напомним, что во время матча на трибунах греческие полицейские применили дубинки против болельщиков "Динамо". По сообщениях очевидцев, случилось это из-за отказа наших фанатов подняться на несколько рядов выше.

Ранее мы рассказывали о драке болельщиков "Динамо" и "Бешикташа":

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