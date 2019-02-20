Греческим фанам в Киеве не рекомендуют носить символику России и СССР
"Олимпиакос" рассказал болельщикам, чего им следует избегать перед матчем с "Динамо"
В четверг, 21-го февраля, в Киеве состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между "Динамо" и "Олимпиакосом". Первый поединок завершился со счетом – 2:2.
Группа греческих фанатов готовится к выезду в Украину, а официальный сайт клуба сделал для путешествующих информационную справку. Разъясняются, в частности, локационные и транспортные вопросы, но более интересным является другой нюанс. "Олимпиакос" объявил список вещей, которые не рекомендуется греческим фанатам делать в Киеве.
Среди них:
- не вступать в политические дискуссии, в частности, о военной ситуации на востоке Украины;
- не использовать символику Российской Федерации;
- не использовать символику бывшего СССР и коммунистическую символику;
- не использовать символику "Олимпиакоса" на пути к стадиону;
- не использовать любую символику московского "Спартака".
Клуб, очевидно, знаком со склонностью фанатов к провокациям. Такие провокации были, кстати, и в первом поединке между этими командами, когда на трибунах "Караискакос" появился флаг России. Также известно, что болельщики "Олимпиакоса", "Спартака" и "Црвены Звезды" находятся в теплых дружеских отношениях, формируя так называемый "православный союз".
Напомним, что во время матча на трибунах греческие полицейские применили дубинки против болельщиков "Динамо". По сообщениях очевидцев, случилось это из-за отказа наших фанатов подняться на несколько рядов выше.
Ранее мы рассказывали о драке болельщиков "Динамо" и "Бешикташа":
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Греческим фанам в Киеве не рекомендуют носить символику России и СССР". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Хацкевичу берут поляка из клуба, с фанами которого враждуют ультрас киевского "Динамо"
Киевское "Динамо" может подписать центрального защитника "Легии". Ветеску оценивают в 1,5 млн евро
Фартовый Мартинш и его Фортунис: чем живет "Олимпиакос" накануне матча с "Динамо"
"Олимпиакос" перед ответным поединком с киевлянами в Лиге Европы разгромил АЕК в чемпионате Греции