Греческий ПАОК продлил контракт с Луческу

Греческий ПАОК продлил контракт с главным тренером команды румыном Разваном Луческу до 30 июня 2020 года, сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Салоников. Луческу возглавляет ПАОК с августа 2017 года. Под его руководством клуб в прошедшем сезоне стал вторым в чемпионате Греции и завоевал Кубок страны.

В нынешнем сезоне ПАОК в квалификации Лиги чемпионов прошел швейцарский "Базель" и московский "Спартак". В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов греческий клуб в гостях сыграл вничью с португальской "Бенфикой" (1:1). Ответная встреча состоится 29 августа.

Отметим, что в составе ПАОКа выступают два украинских футболиста – Евгений Хачериди и Евгений Шахов. Напомним, Хачериди достался ПАОКу бесплатно, так как защитник отказался продлевать контракт с украинским клубом.

Ранее президент ПАОКа в Москве заявил, что болеет за киевское "Динамо". Иван Саввиди после того, как его команда выбила московский "Спартак" из Лиги чемпионов, заявил о симпатиях к киевскому клубу.