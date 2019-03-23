Греция одержала выездную победу над Лихтенштейном в отборе на Евро-2020
Атака Лихтенштейн оказалась беззубой – ни одного удара в створ ворот
Сборная Греции начала борьбу за путевку в финальную часть чемпионата Европы 2020 года гостевой победой над командой Лихтенштейна. Победу чемпионам континента 2004 года принесли голы Фортуниса и Дониса. Отметим, что хозяева поля за весь матч ни разу не попали в створ ворот соперника.
Лихтенштейн – Греция – 0:2
Голы: Фортунис (45), Донис (80)
Лихтенштейн: Бюхель, Геппель, Рехштайнер, Кауфманн, Бюхель (Зеле, 67), Саланович, Хаслер (Фрик, 86), Визер, Губсер (Йылдыз, 76), Польверино, Вольфингер.
Греция: Влаходимос, Бакакис, Кутрис, Сиовас, Курбелис, Масурас, Самарис, Фортунис (Кулурис, 83), Зека, Бакасетас (Коловос, 71), Митроглу(Донис, 23).
Предупреждение: Донис (73).
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ГРЕЦИЯ
|1
|1
|1
|0
|2-0
|3
|2
|ИТАЛИЯ
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|3
|БОСНИЯ
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|4
|АРМЕНИЯ
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|5
|ЛИХТЕНШТЕЙН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|6
|ФИНЛЯНДИЯ
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
Напомним, что вчера Украина сыграла вничью с чемпионами Европы Португалией не выезде. Наша команда сохранила свои ворота в неприкосновенности, несмотря на атакующую мощь португальцев во главе с Криштиану Роналду.
Ранее полузащитник нашей сборной Тарас Степаненко поделился инсайдом Александра Зинченко: "Роналду очень злой ушел в раздевалку".
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