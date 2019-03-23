Греция одержала выездную победу над Лихтенштейном в отборе на Евро-2020

Атака Лихтенштейн оказалась беззубой – ни одного удара в створ ворот

Фото: Twitter

Греция одержала выездную победу над Лихтенштейном в отборе на Евро-2020 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/6a9/564/5c96a95640c58.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/6a9/564/5c96a95640c58.jpg 2019-03-23T23:48:00+02:00 Футбол Атака Лихтенштейн оказалась беззубой - ни одного удара в створ ворот

Сборная Греции начала борьбу за путевку в финальную часть чемпионата Европы 2020 года гостевой победой над командой Лихтенштейна. Победу чемпионам континента 2004 года принесли голы Фортуниса и Дониса. Отметим, что хозяева поля за весь матч ни разу не попали в створ ворот соперника.

Лихтенштейн – Греция – 0:2

Голы: Фортунис (45), Донис (80)

Лихтенштейн: Бюхель, Геппель, Рехштайнер, Кауфманн, Бюхель (Зеле, 67), Саланович, Хаслер (Фрик, 86), Визер, Губсер (Йылдыз, 76), Польверино, Вольфингер.

Греция: Влаходимос, Бакакис, Кутрис, Сиовас, Курбелис, Масурас, Самарис, Фортунис (Кулурис, 83), Зека, Бакасетас (Коловос, 71), Митроглу(Донис, 23).

Предупреждение: Донис (73).

N Команды И В Н П М О 1 ГРЕЦИЯ 1 1 1 0 2-0 3 2 ИТАЛИЯ 1 1 0 0 2-0 3 3 БОСНИЯ 1 1 0 0 2-1 3 4 АРМЕНИЯ 1 0 0 1 1-2 0 5 ЛИХТЕНШТЕЙН 1 0 0 1 0-2 0 6 ФИНЛЯНДИЯ 1 0 0 1 0-2 0

Напомним, что вчера Украина сыграла вничью с чемпионами Европы Португалией не выезде. Наша команда сохранила свои ворота в неприкосновенности, несмотря на атакующую мощь португальцев во главе с Криштиану Роналду.

Ранее полузащитник нашей сборной Тарас Степаненко поделился инсайдом Александра Зинченко: "Роналду очень злой ушел в раздевалку".

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