Громкий трансфер уже близко: чемпион Южной Америки вскоре переберется в Испанию

Эдинсон Кавани не смог выдержать конкуренцию Неймара и Мбаппе

Мбаппе Кавани / Фото: AFP

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани договорился о трехлетнем контракте с мадридским "Атлетико", сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

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Уругваец не получает постоянного игрового времени в парижском клубе, а тренер французов Томас Тухель сообщал, что не может дать Кавани регулярной игровой практики.

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В нынешнем сезоне Кавани проигрывает конкуренцию арендованному у "Интера" Мауро Икарди и забил только трижды в 11-ти матчах парижан во всех турнирах.

"Атлетико" находится на четвертом месте турнирной таблицы чемпионата Испании, имея в своем активе 32 очка после 18-ти сыгранных туров

Кстати, "ПСЖ" хочет расстаться с Неймаром и сбросил цену на него почти вдвое. Бразильская звезда футбола хочет уйти в "Барселону", но вот хотят ли его видеть в Каталонии?

Ранее был назван самый обсуждаемый футболист года в Twitter. Звезды "Барселоны" и "Ювентуса" Месси и Роналду остались за спиной у Неймара, который в 2019-м почти не забивал.

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