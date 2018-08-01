Громов не поможет "Заре" в ближайших матчах Лиги Европы, но может появиться новый нападающий

Генеральный директор луганской "Зари" Сергей Рафаилов рассказал о кадровых проблемах команды и работе на трансферном рынке. Напомним уже 9 августа "Заря" стартует в третьем раунде квалификации Лиги Европы домашним матчем против португальской "Браги". В этом противостоянии команде Юрия Вернидуба точно не сможет помочь Артем Громов, травмировавшийся в матче против "Александрии" (0:1).

"У Артема Громова – надрыв связки голеностопа. Лечение и восстановление, по словам докторов, предполагает срок от трех до четырех недель. Сейчас он лечится. Естественно, состояние его формы будет нарушено и ему понадобится какой-то период для восстановления. Артем – боец. Но нужно учитывать то, что в течение месяца Артема в составе не будет. Он не включен в заявку на третий квалификационный раунд Лиги Европы", – сообщил Рафаилов.

Также он рассказал, что в ближайшее время клуб может усилится новым нападающим. Других подробностей о потенциальном новичке он не сообщил.

"Надеемся, что в ближайшие дни мы удачно завершим переговоры с одним из футболистов, который задействован на позиции нападающего, и он присоединится к нам", – говорит гендиректор "Зари".

Кроме этого Рафаилов признался, что нарушители режима Давид Фаупала проигнорировавший сборы команды, а также Силас и Луис Фелипе, опоздавшие на сборы, были оштрафованы, а Эль-Буаззати лучше уже начинать искать новую команду.

"Скажу кратко: эти футболисты очень сильно снизили требования к себе. Есть личные проблемы у Фаупалы. Что касается Эль-Буаззати, то я сторонник того и буду говорить с агентами, что уже в это трансферное окно ему нужно искать другой клуб", – заключил он.