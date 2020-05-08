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Грозный Морозюк – с огромной бородой, Гармаш – в новом цвете: бывшие динамовцы вышли на поле в Турции

8 мая, 15:12

Андрей Фоменко

Украинские футболисты начали тренироваться вместе с партнерами по "Ризеспору"

Пандемия коронавируса продолжается, но спортсмены постепенно выходят из своих домов, начинают тренироваться на улицу и готовятся к соревнованиям. Большинство европейских футбольных чемпионатов готовятся рестартовать в конце мая или начале июне. Чемпионат Турции, где выступают и украинские футболисты, принял решение возобновить матчи 12 июня. Один из аутсайдеров Суперлиги, "Ризеспор", с нашими в составе начал тренировки. Недавно бывший капитан "Динамо" Морозюк "обвинил" в неудачах Гармаша.

Клуб рассказал о тренировочном процессе посредством фотографий в соцсетях. На одной из них заметно, что бывший полузащитник "Динамо" Денис Гармаш на карантине решил стать блондином, покрасив волосы.

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А еще один экс-футболист "Динамо" и сборной Украины Николай Морозюк предстал в грозном виде с солидной бородой. В таком виде в Турции его запросто могут принять за своего.

Читайте о том, что в марте Гармаш попал в сборную тура чемпионата Турции.

Смотрите, как еще прошлым летом Денис забивал за "Динамо" в ворота "Шахтера"

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Смотрите, как жена футболиста Ирина Морозюк "засветила грудь"

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футбол Динамо Киев Денис Гармаш чемпионат Турции Николай Морозюк

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