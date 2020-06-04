Грядет первый громкий трансфер "карантинного" футбола: 100 миллионов за защитника

28-летний Калиду Кулибали может перейти из "Наполи" в "Манчестер Юнайтед" за рекордную в эру коронавируса сумму

"Мир никогда не будет прежним", – такие слова слышим каждый день в эпоху коронавируса. Но футбол, похоже, становится все больше похожим на тот, что был три месяца назад. Турниры возвращаются, а за ними – и грандиозные денежные трансферы.

По данным Sky Sport Italia, самый дорогой футболист итальянского "Наполи" центральный защитник Калиду Кулибали может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. По информации источника, неаполитанцы получили предложение от "Манчестер Юнайтед", которые хотят купить сенегальца за 80 миллионов евро. Однако "Наполи" рассчитывает получить за игрока не менее 100 миллионов, при том, что transfermarkt оценивает его в 56 миллионов.

Реклама Калиду Кулибали / Фото: Getty Images

В этом сезоне Кулибали провел 21 матч за "Наполи". Его контракт с клубом действует до середины лета 2023 года. Ранее стало известно, что руководство итальянского клуба намерено заработать 200 миллионов евро, продав четырех игроков в летнее трансферное окно.

Смотрите, как забивает защитник Калиду Кулибали:

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Также стало известно, что "Барселона" отказалась от идеи подписать самого дорогого футболиста мира – нападающего "ПСЖ" Неймара. По данным испанских СМИ, парижский клуб готов продать бразильца за 175 миллионов евро. Притом "ПСЖ" устроит только чистая продажа, без включения игроков в сделку. Однако у каталонцев нет таких денег.

Теперь "Барселона" сосредоточит свои силы на трансфере форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса, стоимость которого по контракту составляет "всего" 111 млн евро.

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