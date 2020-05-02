Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,97
29,24
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Грызун с мексиканским акцентом": так Лионеля Месси еще никто и никогда не называл

2 мая, 20:31

Олег Люлька

Знаменитому аргентинскому защитнику Роберто Айяле форвард "Барселоны" напоминает мультяшную мышь

Бывший аргентинский футболист Роберто Айяла, который с "Валенсией" дважды становился чемпионом Испании, а со сборной – победителем Олимпиады-2004, поделился мнением о своих бывших партнерах по национальной команде – легендарных Диего Марадоне и Лионеле Месси.

Читайте также: Новый Месси! Мальчик из "Барселоны" на карантине поразил финтом Зидана на беговой дорожке

"Играл с обоими. С Диего делал первые шаги. Мы говорим о двух футбольных гигантах. Месси будут помнить, когда он закончит карьеру, но не знаю, будет ли это так же, как с Марадоной. Однако это не имеет значения, потому что они разные. Диего был чистым искусством во всем, а Месси – это Спиди Гонсалес, он ведет мяч в двух сантиметрах от ноги", – заявил в комментарии Fox Sports Роберто Айяла

Реклама

Отметим, что Спиди Гонсалес – это мультипликационный персонаж из серии "Looney Tunes". "Самая быстрая мышь во всей Мексике". Говорит с мексиканским акцентом. Обычно носит большое желтое сомбреро, белую рубашку, белые шорты и красную бандану.

Читайте также: 15 лет назад Месси забил дебютный гол за "Барселону": уже тогда он создавал шедевры

Напомним, что на дняхновая система вычисления определила Месси лучшим футболистом XXI века. Аргентинец опередил Криштиану Роналду за счет лучших показателей по голам и передачам.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футболисты Лионель Месси сборная Аргентины Диего Марадона Роберто Айяла

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Легкие деньги на коронавирусе: знаменитый тренер
Легкие деньги на коронавирусе: знаменитый тренер "забанил" бонус, который свалился на его головуФутбол
"В Киеве – не строгий карантин": земляк Месси из "Динамо" – о ситуации в украинской столицеФутбол
Беременная жена футболиста полностью разделась, чтобы привлечь внимание к проблемам Земли
Беременная жена футболиста полностью разделась, чтобы привлечь внимание к проблемам ЗемлиФутбол
"Фу, мать вашу, меня аж бомбит!": по хейтерам Регины Тодоренко проехалась жена экс-капитана "Динамо"Футбол
Коронавирус помогает Лунину: раскрыта настоящая причина возвращения украинца в
Коронавирус помогает Лунину: раскрыта настоящая причина возвращения украинца в "Реал"Футбол
Невеста Роналду показала еще одну горячую тренировку, которую испортила дочка
Невеста Роналду показала еще одну горячую тренировку, которую испортила дочкаФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...