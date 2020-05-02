"Грызун с мексиканским акцентом": так Лионеля Месси еще никто и никогда не называл

Бывший аргентинский футболист Роберто Айяла, который с "Валенсией" дважды становился чемпионом Испании, а со сборной – победителем Олимпиады-2004, поделился мнением о своих бывших партнерах по национальной команде – легендарных Диего Марадоне и Лионеле Месси.

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"Играл с обоими. С Диего делал первые шаги. Мы говорим о двух футбольных гигантах. Месси будут помнить, когда он закончит карьеру, но не знаю, будет ли это так же, как с Марадоной. Однако это не имеет значения, потому что они разные. Диего был чистым искусством во всем, а Месси – это Спиди Гонсалес, он ведет мяч в двух сантиметрах от ноги", – заявил в комментарии Fox Sports Роберто Айяла

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Отметим, что Спиди Гонсалес – это мультипликационный персонаж из серии "Looney Tunes". "Самая быстрая мышь во всей Мексике". Говорит с мексиканским акцентом. Обычно носит большое желтое сомбреро, белую рубашку, белые шорты и красную бандану.

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Напомним, что на дняхновая система вычисления определила Месси лучшим футболистом XXI века. Аргентинец опередил Криштиану Роналду за счет лучших показателей по голам и передачам.

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