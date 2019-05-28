"Губа, как колбаса": девушка звезды "Милана" не хотела жить, увидев себя после пластики

Аура Руис рассказала о своих страданиях

Аура Руис. Фото: Instagram

Звезда испанских реалити-шоу Аура Руиз, в футбольном мире известная тем, что ранее встречалась с экс-игроком "Реала" Хесе, а сейчас имеющая отношения с испанским полузащитником "Милана" Сусо, перенесла неудачную операцию на лице. Аура Руиз заявила в социальных сетях, что посетила "заслуживающую доверия" клинику для некоторых "исправлений" на лице. После операции по увеличению губ она вернулась домой и была ошеломлена, обнаружив, что у нее была неприятная реакция.

"Я сошла с ума. В три часа ночи у меня была губа, как колбаса! Я позвонила маме в слезах. Я сказала ей, что хочу умереть. Что я уничтожила свое лицо", – говорит Аура. К счастью для девушки, припухлость вскоре уменьшилась, а после повторного посещения клиники все пришло в норму.

Отметим, что Аура Руиз - скандально известная в Испании девушка. В прошлом году после разрыва отношений с Хесе она подала на него в суд, обвинив в пренебрежительном отношении с их сыну. Хесе назвал это клеветой и ответил встречным иском в суд.

Как мы писали ранее, "Милан", за который играет парень Ауры, остался без главного тренера. По итогам сезона команда не смогла пробиться в Лигу чемпионов, и наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо подал в отставку.

Также мы рассказывали, что жена защитника "Динамо" показала, какая из нее Бейонсе. Ирина Морозюк соблазнительным образом продемонстрировала, что творится у нее в душе.

Ирина Морозюк

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