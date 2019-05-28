Сделать стартовой
26,33
29,48
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Губа, как колбаса": девушка звезды "Милана" не хотела жить, увидев себя после пластики

28 мая, 16:25

Аура Руис рассказала о своих страданиях

Аура Руис
Аура Руис. Фото: Instagram

Звезда испанских реалити-шоу Аура Руиз, в футбольном мире известная тем, что ранее встречалась с экс-игроком "Реала" Хесе, а сейчас имеющая отношения с испанским полузащитником "Милана" Сусо, перенесла неудачную операцию на лице. Аура Руиз заявила в социальных сетях, что посетила "заслуживающую доверия" клинику для некоторых "исправлений" на лице. После операции по увеличению губ она вернулась домой и была ошеломлена, обнаружив, что у нее была неприятная реакция.

"Я сошла с ума. В три часа ночи у меня была губа, как колбаса! Я позвонила маме в слезах. Я сказала ей, что хочу умереть. Что я уничтожила свое лицо", – говорит Аура. К счастью для девушки, припухлость вскоре уменьшилась, а после повторного посещения клиники все пришло в норму.

Отметим, что Аура Руиз - скандально известная в Испании девушка. В прошлом году после разрыва отношений с Хесе она подала на него в суд, обвинив в пренебрежительном отношении с их сыну. Хесе назвал это клеветой и ответил встречным иском в суд.

Как мы писали ранее, "Милан", за который играет парень Ауры, остался без главного тренера. По итогам сезона команда не смогла пробиться в Лигу чемпионов, и наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо подал в отставку.

Также мы рассказывали, что жена защитника "Динамо" показала, какая из нее Бейонсе. Ирина Морозюк соблазнительным образом продемонстрировала, что творится у нее в душе.


Ирина Морозюк

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Милан Италия, чемпионат Италии, WAGs

Вы сейчас просматриваете новость " "Губа, как колбаса": девушка звезды "Милана" не хотела жить, увидев себя после пластики". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

isport.ua

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Беременная девушка знаменитого футболиста показала голое фото в Instagram

22 мая, 19:01

Модель и юрист Сара Кохан скоро подарит ребенка одному из самых известных футболистов Южной Америки

Ремень на голой груди: жена динамовца вызывающе пристегнула себя в машине

22 мая, 15:37

Ирина Морозюк показала эротический способ безопасного вождения

Дело против Парубия: видео с отдыха спикера ВРУ в отеле Катара

Украина решит судьбу России? Портников об азиатской угрозе Москве

Громкое заявление Меркель по проекту Путина против Украины

7 кухонных приборов, от которых давно пора избавиться

На что способно обычное дегтярное мыло

За 15 минут в обеденный перерыв. Как 65 лет назад подарили Крым

Проклятие «Последнего героя»: Началова стала девятой жертвой

Причины натирания между ног: как бегунам избежать проблемы

Как убрать герпес на губах быстро и наверняка

Пять симптомов, которые укажут на рак поджелудочной железы

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Ученые: 4 самые вредные каши. Все думают, что они полезные

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: расписание, результаты, таблицы

Вчера, 23:49

Наша "молодежка" четвертый раз поехала на мундиаль, до этого украинские футболисты всегда выходили в плей-офф

Финал ЧМ-2019: онлайн трансляция матча Канада – Финляндия – 1:3

26 мая, 23:20

Текстовая трансляция с видеоповторами главного поединка чемпионата мира по хоккею

Без медальной интриги, но с борьбой за еврокубки: расписание и результаты 31 тура чемпионата Украины

26 мая, 23:15

В чемпионате Украины осталось определить, кто отправится в еврокубки, а кто – в Первую лигу

Это надо видеть: в Голландии судья засчитал гол, который сам же и забил

26 мая, 05:50

Да-да, в Нидерландах возможно и такое!

Космический гол на Гагарина: критик Блохина забил в подкате с 20 метров – в девятку!

25 мая, 18:59

Судьбу матча "Десна" – "Арсенал" решил невероятный по красоте удар в исполнении Андрея Богданова

Назван лучший сценарий решения конфликта на Донбассе

Подруга Путина публично оконфузилась, пытаясь пошутить. Видео

Скандал на Евровидении: Лазарев опозорился во время выступления
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь