"Guess Who's Back?": радостный Зинченко вернулся на тренировку и снова поиздевался над партнерами

Александр был травмирован и снова вернулся к партнерам

Александр Зинченко / Фото: Instagram

Украинский игрок "Ман Сити" Александр Зичненко возобновил тренировки в общей группе.

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Официальный канал "горожан" в YouTube выложил видео, на котором Зинченко занимался вместе со всей командой. Радостное видео они подписали: "Guess Who's Back?".

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У 22-летнего украинца в октябре возникли проблемы с коленом, он перенес операцию.

Последний раз Зинченко играл за "Ман Сити" 6 октября. Отметим, что ближайший поединок "Ман Сити" проведет 3 декабря против "Бернли".

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Вторым в этом голосовании с огромным отставанием от аргентинца Лионеля Месси стал бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне (85 очков), которого, за внешнее сходство, называют двойником самого дорогостоящего украинского футболиста Александра Зинченко.

Ране мы рассказывали, что чемпион Украины продолжает биться за выход в плей-офф Лиги чемпионов. "Шахтер" добыл сенсационную и важную ничью в матче с "Манчестер Сити" в Англии. Теперь 11 декабря донецкую команду ждет решающий поединок в Харькове с "Аталантой".

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