"Гусев из рюкзачка достает пиво. Шевченко пронюхал, бежит...": Милевский вспомнил случай в сборной

Известный украинский футболист Артем Милевский в эфире на своем Youtube-канале вспомнил историю из жизни сборной Украины перед Евро-2012. Напомним, что сегодня – ровно восемь лет первому матчу Украины на чемпионатах Европы, в котором Андрей Шевченко оформил дубль и принес нашей команде победу над Швецией со Златаном Ибрагимовичем.

"Чемпионат Европы 2012 года. Перед стартом мы летим с женами на семь дней в Турцию. Жара, май. Жены спереди сели, а мы на галерке, кто в карты. Жарко. Олег Гусев из рюкзачка достает пиво. Тут Шевченко пронюхал, бежит в конец салона: "Что вы тут устроили?". Еще с этим акцентом. Забирает пиво у Анатольича и отдает стюардессам. И уходит.

Шева дважды забил шведам на Евро-2012

Анатольич достает из рюкзака еще одно и спрашивает: "Кто-то еще будет?". Я говорю: "Давай сюда". Мы уже вдвоем сидим. Тут Шева опять возвращается. Опять забрал. И так было раза четыре. Прилетаем в Турцию, а Олег Блохин говорит, что у нас три дня выходных, и он вообще не хочет нас видеть. Красота", – вспоминает Милевский.

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Ранее мы писали, что Шевченко вспомнил день, когда забил два мяча шведам на Евро-2012 и попал с женой в ДТП. "Это было незабываемо", – заявил обладатель "Золотого мяча". И получил от своего подопечного "бицуху".

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