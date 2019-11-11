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Гвардиола без Зинченко выдал худший старт в карьере

11 ноября, 12:20

"Манчестер Сити" проигрывает "Ливерпулю" уже девять очков

Хосеп Гвардиола

Хосеп Гвардиола / Фото: AFP

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выдал худший старт в сезоне за всю карьеру. Как сообщает портал статистики Opta, в текущем сезоне "Сити" под руководством испанца набрал всего 25 очков в 12 турах Премьер-лиги и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидера на девять очков.

Напомним, в последнем матче "Манчестер Сити" проиграл "Ливерпулю" (1:3) на выезде в битве двух главных претендентов на золотые медали чемпионата Англии. Мерсисайдцы дважды забили в дебюте со своих двух первых ударов в матче. Украинец Александр Зинченко пропускал матч из-за травмы.

До "Сити" Гвардиола возглавлял "Барселону" (2008-2012) и "Баварию" (2013-2016). С английской командой тренер работает с лета 2016 года и уже выиграл с ней 7 трофеев.

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Ранее мы писали, что Гвардиола намылился из "Манчестер Сити" в чемпионат Италии. Испанский тренер подумывает о продолжении карьеры после английского периода.

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Кстати, мы уже писали, что в Украине назвали клубного тренера Зинченко сепаратистом. Хозяин харьковского отеля, в котором часто останавливается Гвардиола, рассказал, каков Хосеп вне поля.

Смотрите, как "Манчестер Сити" впервые потерял очки в Лиге чемпионов:

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чемпионат Англии Манчестер Сити Хосеп Гвардиола

Источник: Сегодня|Спорт

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