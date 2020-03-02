Гвардиола догнал по трофеям Лобановского. Теперь под угрозой – позиции Луческу

Победа "Манчестер Сити" в финале Кубка лиги над "Астон Виллой" 2:1 принесла наставнику "горожан" Хосепу Гвардиоле уже 29-й трофей в его тренерской карьере. По этому показателю он сравнялся с легендарным рулевым киевского "Динамо" Валерием Лобановским, сообщает AS.

Больше трофеев, чем Хосеп Гвардиола, завоевали лишь два тренера – это бывший наставник донецкого "Шахтера" румын Мирча Луческу (33 трофея) и экс-коуч "Манчестер Юнайтед" шотландец Алекс Фергюсон (49). Если 78-летний Фергюсон уже завершил тренерскую карьеру, то 74-летний Луческу, находящийся в данный момент в творческом отпуске, не прочь еще поработать главным тренером.

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Как мы писали ранее, победа над "Астон Виллой" позволила украинскому легионеру "Манчестер Сити" Александру Зинченко догнать самого Андрея Шевченко по количеству трофеев, добытых в Западной Европе. В активе каждого из них – по семь титулов. Однако уже этой весной Зинченко может обойти Шеву, ведь "Манчестер Сити" Александра имеет реальные шансы в нынешнем сезоне выиграть еще два турнира – Кубок Англии и Лигу чемпионов.

Смотрите, как Гвардиола ранее обыгрывал в Лиге чемпионов Зидана

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