Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,59
26,98

Гвардиола догнал по трофеям Лобановского. Теперь под угрозой – позиции Луческу

2 марта, 12:24

Победа в финале Кубка лиги принесла наставнику "Манчестер Сити" 29-й титул в тренерской карьере

Победа "Манчестер Сити" в финале Кубка лиги над "Астон Виллой" 2:1 принесла наставнику "горожан" Хосепу Гвардиоле уже 29-й трофей в его тренерской карьере. По этому показателю он сравнялся с легендарным рулевым киевского "Динамо" Валерием Лобановским, сообщает AS.

Больше трофеев, чем Хосеп Гвардиола, завоевали лишь два тренера – это бывший наставник донецкого "Шахтера" румын Мирча Луческу (33 трофея) и экс-коуч "Манчестер Юнайтед" шотландец Алекс Фергюсон (49). Если 78-летний Фергюсон уже завершил тренерскую карьеру, то 74-летний Луческу, находящийся в данный момент в творческом отпуске, не прочь еще поработать главным тренером.

Реклама

Читайте также: Девушка Зинченко нарушила правила стадиона "Уэмбли", болея за украинца в победном финале Кубка лиги

В тренде
"Реал" – "Барселона": онлайн главного матча испанской Ла Лиги

Как мы писали ранее, победа над "Астон Виллой" позволила украинскому легионеру "Манчестер Сити" Александру Зинченко догнать самого Андрея Шевченко по количеству трофеев, добытых в Западной Европе. В активе каждого из них – по семь титулов. Однако уже этой весной Зинченко может обойти Шеву, ведь "Манчестер Сити" Александра имеет реальные шансы в нынешнем сезоне выиграть еще два турнира – Кубок Англии и Лигу чемпионов.

Смотрите, как Гвардиола ранее обыгрывал в Лиге чемпионов Зидана

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Англии Манчестер Сити Мирча Луческу Хосеп Гвардиола Алекс Фергюсон Валерий Лобановский

Источник: AS.com

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Бенфика" – "Шахтер": онлайн ответного матча 1/16 финала Лиги ЕвропыФутбол
"Шахтер" – "Десна": онлайн трансляция матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Бенфика" – "Шахтер": где смотреть матч 1/16 финала Лиги ЕвропыФутбол
"Реал" – "Манчестер Сити": онлайн-трансляция матча 1/8 Лиги чемпионовЛига чемпионов
В Италии обнаружили коронавирус у первого профессионального футболиста
В Италии обнаружили коронавирус у первого профессионального футболистаФутбол
"Бенфика" – "Шахтер": обзор ответного матча 1/16 финала Лиги ЕвропыФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...