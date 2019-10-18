Гвардиола не прошел мимо предстоящей свадьбы Александра Зинченко

Зинченко и Гвардиола / Фото: Reuters

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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поздравил своего игрока Александра Зинченко с тем, что тот обручился со своей девушкой Владой Седан. Ранее мы рассказывали, что украинца Зинченко высмеял одноклубник по "МанСити".

"Зинченко теперь будет тренироваться еще усерднее? Не знаю, но поздравляю Алекса и его будущую жену", – сказал Гвардиола

Напомним, что после победы Украины над Португалией 2:1 и досрочного выхода на Евро-2020 полузащитник "сине-желтых" Александр Зинченко решился еще на один шаг в своей жизни. Игрок "Манчестер Сити" предложил своей девушке Владе Седан выйти замуж.

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Александр Зинченко и Влада Седан / Фото: Instagram

Влада Щеглова и Александр Зинченко / Фото: Instagram

Напомним, ранее Леоненко отчитал Зинченко за "чумовую" радость и призывы к сексу. "Знаете, что сказал бы ему Валерий Васильевич Лобановский? Раз у тебя столько сил осталось после такой тяжелейшей игры – поехали на тренировку", – высказался Леоненко.

Обзор матча Украина – Португалия (2:1)

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