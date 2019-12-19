Гвардиола останется без помощника: испанский тренер вскоре возглавит лондонский клуб

Микель Артета уже попрощался с командой

Артета - правая рука Гвардиолы / Фото: AFP

Лондонский "Арсенал" уже в пятницу официально объявит о назначении Микеля Артеты наставником.

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Ранее клуб уволил Унаи Эмери, а временным наставником был Фредди Юнгберг. Артета последние сезоны работает в тренерском штабе Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити".

Сообщается, что "Арсенал" заплатит за расторжение контракта Артеты 7-значную сумму. 37-летний Артета выступал за лондонскую команду с 2011 по 2016 год.

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Ранее мы писали, что руководство "Арсенала" нашло звездного тренера на замену Унаи Эмери. Испанец Луис Энрике якобы готов был приступить к работе в лондонском клубе, но уже возглавил сборную Испании.

Кстати, недавно мы писали, что Озил уже "на низком старте". Немецкий полузащитник "Арсенала" выставил на продажу свой дом в Лондоне. В зимнее трансферное окно 31-летний хавбек, скорее всего, сменит команду.

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