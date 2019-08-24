Гвардиола помешал "Реалу" обыграть клуб Лунина в чемпионате Испании

Гвардиола сравнял счет / Фото: AFP

Мадридский "Реал" не смог победить "Вальядолид" в домашнем матче второго тура чемпионата Испании. Хозяева забили на 82-й минуте – отличился Карим Бензема. Спустя шесть минут Серхи Гвардиола забил ответный мяч и спас свою команду от поражения. После этой ничьи "Реал" и "Вальядолид" набрали по 4 очка.

Весь матч на скамейке запасных у "Вальядолида" просидел украинский вратарь Андрей Лунин. На прошлой неделе Лунин отправился из "Реала" в "Вальядолид" в годичную аренду. Этим летом Лунин в составе молодежной сборной Украины стал чемпионом мира и был признан лучшим вратарем турнира.

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Интересно, что в этом матче нападающий "Реала" Карим Бензема установил уникальное достижение для высшего дивизиона чемпионата Испании. 31-летний Карим стал первым французом, кому покорилась планка в 150 голов в Ла Лиге. Бензема выступает за "Реал" с лета 2009 года. В Ла Лиге он провел 314 матчей, забил 150 голов и отдал 88 результативных передач.

Как мы сообщали, знаменитый Роналдо по прозвищу Зубастик стал хозяином "Вальядолида" прошлой осенью. 42-летний бразилец, дважды выигрывавший "Золотой мяч", заплатил за 51 процент акций клуба около 30 миллионов евро.

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