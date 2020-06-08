Гвардиола придумал новую роль для украинца Зинченко в "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может сменить игровые функции украинского легионера "горожан" Александра Зинченко, переведя его с позиции левого защитника в центр поля. Об этом сообщает британское издание The Telegraph. Ранее из "МанСити" прилетел подарок вратарю "Динамо".
Причиной тому является желание наставника "Манчестер Сити" заполучить на позицию левого защитника 23-летнего футболиста "Лестера" и сборной Англии Бена Чилвелла. Правда, сделку будет осуществить непросто, учитывая, что за своего игрока "лисы" хотят получить порядка 90 миллионов евро.
Отметим, что в текущем сезоне Александр Зинченко потерял место в основном составе "Манчестер Сити", которое было у него ранее. Слегка подкосила украинца травма, после которой он запомнился красной карточкой в проигранном поединке с "Тоттенхэмом".
В случае подписания Бена Чилвелла, на позиции левого защитника у "МанСити" будет переизбыток кадров – тут и Зинченко, и чемпион мира француз Менди. Впрочем, британские медиа не исключают, что главный тренер "горожан" вспомнит о родной позиции Александра в центре поля и даст ему шанс показать себя в той роли, которую он выполняет в сборной Украины.
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Ранее Зинченко пошутил над Милевским. "Тебе зачем возвращение АПЛ? Хоть будешь претендовать на "Золотой мяч", – подколол игрок "МанСити" форварда брестского "Динамо".
Также мы рассказывали, что одноклубника Зинченко ограбили на полмиллиона фунтов. Для Рияда Мареза завершение карантина обернулось грандиозными потерями.
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