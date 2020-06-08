Гвардиола придумал новую роль для украинца Зинченко в "Манчестер Сити"

Из-за готовящейся покупки игрока "Лестера" Чилвелла украинца на позиции левого защитника мы уже вряд ли увидим

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может сменить игровые функции украинского легионера "горожан" Александра Зинченко, переведя его с позиции левого защитника в центр поля. Об этом сообщает британское издание The Telegraph. Ранее из "МанСити" прилетел подарок вратарю "Динамо".

Причиной тому является желание наставника "Манчестер Сити" заполучить на позицию левого защитника 23-летнего футболиста "Лестера" и сборной Англии Бена Чилвелла. Правда, сделку будет осуществить непросто, учитывая, что за своего игрока "лисы" хотят получить порядка 90 миллионов евро.

Отметим, что в текущем сезоне Александр Зинченко потерял место в основном составе "Манчестер Сити", которое было у него ранее. Слегка подкосила украинца травма, после которой он запомнился красной карточкой в проигранном поединке с "Тоттенхэмом".

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В случае подписания Бена Чилвелла, на позиции левого защитника у "МанСити" будет переизбыток кадров – тут и Зинченко, и чемпион мира француз Менди. Впрочем, британские медиа не исключают, что главный тренер "горожан" вспомнит о родной позиции Александра в центре поля и даст ему шанс показать себя в той роли, которую он выполняет в сборной Украины.

Зинченко и Гвардиола / Фото: Reuters

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Ранее Зинченко пошутил над Милевским. "Тебе зачем возвращение АПЛ? Хоть будешь претендовать на "Золотой мяч", – подколол игрок "МанСити" форварда брестского "Динамо".

Также мы рассказывали, что одноклубника Зинченко ограбили на полмиллиона фунтов. Для Рияда Мареза завершение карантина обернулось грандиозными потерями.

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