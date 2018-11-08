Гвардиола признал, что пенальти в ворота "Шахтера" был ошибочным

В четвертом туре Лиги чемпионов "Шахтер" на выезде проиграл "Манчестер Сити" со счетом 0:6. Хет-триком в составе победителей отметился бразилец Жезус, а арбитр матча Виктор Кашшаи в одном из эпизодов ошибочно назначил пенальти в ворота "горняков". Результат и игру прокомментировал наставник чемпионов Англии Хосеп Гвардиола.

– 12 мячей в двух поединках. Пожалуй, сейчас вы очень счастливы.

– Да, действительно. Мы играли невероятно. Были хороши и в атаке, и в обороне, причем в таком сложном турнире, как Лига чемпионов. К сожалению, еще не вышли в следующий раунд, хотя были к этому близки. Постараемся сохранять уровень.

– Вы выиграли 6:0, "Манчестер Юнайтед" – 2:1 у "Ювентуса". Чья подготовка к дерби была лучше?

– Сейчас мы не думаем о дерби – мысли были здесь. После стартового поражения от "Лиона" и гола в наши ворота в Германии ситуация стала весьма и весьма запутанной. Однако мы прекрасно среагировали. Одержали три победы, особенно отмечу две последних – с хорошей игрой. Теперь у нас неплохие позиции, но еще ничего не решено. Это должно сохранить наш фокус на том, что мы обязаны делать. А к матчу с "Юнайтед" будем готовиться день за днем.

– Давид Сильва отличился в третьем матче Лиги чемпионов подряд. Причина? Он нашел себя в своей роли?

– Я говорил, что он – один из лучших в мире на этой позиции. Давид забивал важные мячи, в частности в сложной ситуации "Хоффенхайму". Сильва много значит для нас.

– Мы были рады увидеть Зинченко в составе. Что скажете о его игре и месте в команде?

– Алекс – очень умный игрок. Мы хотим дополнительно перемещать одного футболиста в середину, и с ним это проще. Он хорош в обороне, подкован тактически, понятлив. Зинченко провел качественный матч.

– Вы явно выглядели лучше, но в случае с первым пенальти было странное решение. Кажется, вы видели это еще с бровки?

– Да. Мы видели, что это не пенальти.

– Можно ли говорить в подобной ситуации о некоем чувстве долга Рахима – дать понять рефери, что он просто упал?

– Да, он мог бы это сделать. Но в прошлом сезоне футболист "Ливерпуля" Милнер ведь тоже мог сказать, что на 44-й минуте мы забили легально. Конечно, Матеу Лаос тогда не хотел уступать… Мы не любим забивать мячи в таких ситуациях. У судей должна быть помощь, ведь иногда они ошибаются. Игра была очень быстрой, всего три, четыре или десять секунд на то, чтобы кто-то сказал ему: это не пенальти. Не пенальти? Продолжаем.

– Тренер не скажет бьющему, чтобы он просто послал мяч вратарю?

– Нет, я никогда так не говорю. Но я молод, буду учиться.

– Насколько важен для Жезуса этот хет-трик?

– Нападающие живут ради забитых мячей, но качество Габриэла также и в том, что он всегда бьется на поле, независимо от происходящего. При счете 2:0 у него был еще один хороший момент, тем не менее он продолжал сражаться и помогал нам. Это важно для его уверенности и для всей команды.

Ранее тренер "Шахтера" Паулу Фонсека прокомментировал поражение от "МанСити" и шансы команды на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

