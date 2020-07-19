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Гвардиола у разбитого корыта: "Арсенал" неожиданно стал первым финалистом Кубка Англии

19 июля, 00:20

Елена Павлова Елена Павлова

Прошлогодний победитель турнира нанес 15 ударов по воротам соперника

Недаром главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола переживал перед первым полуфиналом Кубка Англии с "Арсеналом". Матчи этой стадии турниров в последнее время даются ему очень тяжело, и поединок на "Уэмбли" не стал исключением. Несмотря на статус фаворитов, "горожане" так и не смогли распечатать ворота соперника и не смогут отстоять прошлогодний трофей – 0:2.

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"МанСити" начал как-то уж слишком размеренно, словно был уверен в положительном исходе. Но "Арсенал" очень опасно действовал на контратаках, а на их острие не жалел противника Обамеянг. Сначала на 19-й минуте Пепе очень здорово подал на дальнюю штангу, где безупречно сыграл Пьер-Эмерик и в одно касание переправил мяч в сетку. А затем уже в середине второго тайма – на 71-й минуте – он поставил точку в этой встрече, прокинув мяч между ног Эдерсона.

Пьер-Эмерик Обамеянг забивает "МанСити"

Пьер-Эмерик Обамеянг забивает "МанСити" / Фото: Reuters

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У "МанСити" было много моментов в этом поединке, чтобы избежать поражения. "Горожане" нанесли 15 ударов по воротам соперника против четырех у "Арсенала" и 71% игрового времени владели мячом, но количество так и не вылилось в качество.

"Арсенал" – "Манчестер Сити"

"Арсенал" – "Манчестер Сити" / Фото: Reuters

Команда Гвардиолы после дубля в Англии в прошлом сезоне, в этом – без трофеев. А "Канониры" встретятся в финале Кубка с победителями пары "Манчестер Юнайтед" – "Челси". Поединок состоится 19 июля.

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Смотрите, как "Манчестер Сити" играл в этом сезоне в еврокубках

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Арсенал Лондон Манчестер Сити Кубок Англии полуфинал Пьер-Эмерик Обамеянг

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