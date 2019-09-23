Гвардиола в пролете: лучшим тренером года стал очкарик, который хочет прожить до ста лет

В борьбе за престижную награду от ФИФА Юрген Клопп опередил коллег по английской Премьер-лиге

Юрген Клопп / Фото: AFP

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Лучшим тренером года по версии ФИФА признан наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп. Самый знаменитый очкарик мирового футбола удостоен этой награды на церемонии The Best в Милане. Также на приз претендовали рулевые "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола и "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино. Но они оказались в пролете.

Напомним, в прошлом сезоне "Ливерпуль" под руководством 52-летнего Клоппа стал победителем Лиги чемпионов. Также команда Юргена выиграла Суперкубок УЕФА. В английской Премьер-лиге мерсисайдский клуб до последнего тура боролся за чемпионский титул, но все-таки финишировал на втором месте в турнирной таблице вслед за "МанСити" Гвардиолы и украинца Зинченко.

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А в нынешнем сезоне "Ливерпуль" Клоппа в стартовых шести турах чемпионата Англии набрал максимальные 18 очков и занимает первое место. Отрыв клуба от ближайшего преследователя составляет пять очков. Кстати, контракт немецкого специалиста с "Ливерпулем"действителен до лета 2022 года.

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Юрген Клопп и его жена Улла / Фото: Getty Images

"Честно говоря, индивидуальные награды не так значимы для меня. Если я не выиграю эту награду, я не умру, – говорил перед церемонией 52-летний Юрген Клопп. – Надеюсь прожить еще 40-50 лет".

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Отметим, что недавно появилась информация, будто бы наставник "Ливерпуля" может сменить команду. "Контракт Клоппа рассчитан до 2022 года, и не секрет, что "Ливерпуль" хотел бы его продлить. Но нужно подождать и посмотреть, как изменится климат – улучшится ли погода в Великобритании. Юрген с женой просыпаются утром, а за окном еще темно. Вечером, когда они встречаются, уже тоже темнота, а иногда еще и дождь идет", – напустил туману агент Юргена Клоппа.

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