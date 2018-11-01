Гвардиола выпустит Зинченко со стартовых минут матча "МанСити" – "Фулхэм"

В четверг состоится поединок 1/8 финала Кубка английской лиги между командами "Манчестер Сити" и "Фулхэм". Матч пройдет на стадионе "Этихад" в Манчестере и начнется в 21:45 по киевскому времени. Уже известны стартовые составы команд: тренер "МанСити" Хосеп Гвардиола принял решение выпустить украинского футболиста Александра Зинченко с первых минут, полузащитник сборной Украины традиционно сыграет на левом фланге обороны.

Эксперты букмекерских контор считают хозяев большими фаворитами сегодняшнего матча. Так, коэффициент на победу "Манчестер Сити" составляет всего 1.14, тогда как на победу "Фулхэма" можно сделать ставку с коэффициентом 19.50, а на ничью – 9.00. Также букмекеры прогнозируют большое количество забитых мячей: коэффициент на "больше 3,5 голов" равен 1.77, а на "меньше 3,5 голов" он составляет 2.12.

Победитель матча "Манчестер Сити" – "Фулхэм" сыграет в четвертьфинале Кубка лиги против победителя пары "Лестер" – "Саутгемптон", которые сыграют 27 ноября. Сами четвертьфиналы запланированы на 17 декабря.

Ранее мы писали, что "Манчестер Сити" без Зинченко минимально обыграл "Тоттенхэм". В центральном матче 10-го тура английской Премьер-лиги был забит только один гол.