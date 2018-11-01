Гвардиола выпустит Зинченко со стартовых минут матча "МанСити" – "Фулхэм"

Сегодня, 21:16

Украинский футболист сыграет в 1/8 финала Кубка английской лиги с первых минут

Александр Зинченко. Фото Instagram
Александр Зинченко. Фото Instagram

В четверг состоится поединок 1/8 финала Кубка английской лиги между командами "Манчестер Сити" и "Фулхэм". Матч пройдет на стадионе "Этихад" в Манчестере и начнется в 21:45 по киевскому времени. Уже известны стартовые составы команд: тренер "МанСити" Хосеп Гвардиола принял решение выпустить украинского футболиста Александра Зинченко с первых минут, полузащитник сборной Украины традиционно сыграет на левом фланге обороны.

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Эксперты букмекерских контор считают хозяев большими фаворитами сегодняшнего матча. Так, коэффициент на победу "Манчестер Сити" составляет всего 1.14, тогда как на победу "Фулхэма" можно сделать ставку с коэффициентом 19.50, а на ничью – 9.00. Также букмекеры прогнозируют большое количество забитых мячей: коэффициент на "больше 3,5 голов" равен 1.77, а на "меньше 3,5 голов" он составляет 2.12.

Победитель матча "Манчестер Сити" – "Фулхэм" сыграет в четвертьфинале Кубка лиги против победителя пары "Лестер" – "Саутгемптон", которые сыграют 27 ноября. Сами четвертьфиналы запланированы на 17 декабря.

Ранее мы писали, что "Манчестер Сити" без Зинченко минимально обыграл "Тоттенхэм". В центральном матче 10-го тура английской Премьер-лиги был забит только один гол.

Манчестер Сити, Кубок Англии, Фулхэм, Александр Зинченко

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Сегодня|Спорт

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