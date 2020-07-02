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Гвардиола затеял перестройку в "Манчестер Сити" – к Зинченко приедет его соперник по Евро

2 июля, 17:01

Олег Люлька Олег Люлька

Чемпионов Англии-2019 ждут серьезные кадровые потери - главный тренер определился с заменой лидерам

Состав "Манчестер Сити", за который выступает лидер сборной Украины Александр Зинченко, может заметно измениться в ближайшее трансферное окно, сообщает The Guardian. Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола запланировал перестройку в команде. Напомним, сегодня у подопечных Пепа – поединок против чемпиона АПЛ-2020. Смотреть "Манчестер Сити" – "Ливерпуль" онлайн можно в трансляции на нашем сайте.

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Наставник чемпионов Англии-2019 "Манчестер Сити" считает, что необходимо приобрести замену для покинувшего клуб в прошлом году защитника Венсана Компани, нападающего Лероя Сане, который в скором времени перейдет в "Баварию", полузащитника Давида Сильвы, чья карьера в "Манчестер Сити" подходит к концу, а также бразильского универсала Фернандиньо и форварда Серхио Агуэро, поскольку их контракты истекают через год и им обоим – уже больше 30 лет.

Зинченко и Гвардиола

Зинченко и Гвардиола / Фото: Reuters

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Среди футболистов, находящихся в сфере интересов "Манчестер Сити", находятся защитники Калиду Кулибали из "Наполи" и Давид Алаба из "Баварии". Отмечается, в частности, что в австрийце Алабе, который будет соперником сборной Украины в финальной части Евро, Гвардиолу привлекает универсальность – он способен сыграть как на фланге, так и в центре обороны.

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чемпионат Англии трансферы Манчестер Сити Хосеп Гвардиола

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