Хачериди дебютировал за ПАОК и подсобил "Динамо" в Лиге чемпионов

Сегодня, 22:57

Благодаря победе ПАОКа киевляне будут сеяными при следующей жеребьевке Лиги чемпионов

Евгений Хачериди. Фото ФК ПАОК
Евгений Хачериди. Фото ФК ПАОК

Украинский защитник греческого ПАОКа дебютировал за свою новую команду. Случилось это в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против швейцарского "Базеля". Украинец вышел в стартовом составе своей команды и помог одержать разгромную победу – 3:0. Расписание и результаты второго раунда квалификации Лиги чемпионов.

Первый матч в Греции неделю назад завершился победой ПАОКа – 2:1. В следующем раунде "черные орлы" сыграют с московским "Спартаком". Все результаты жеребьевки третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

Добавим, что победа ПАОКа по сумме двух матчей может пойти на пользу киевскому "Динамо". Бывший соперник греков "Базель" имел лучший клубный коэффициент и располагался выше киевлян в рейтинге УЕФА.

В случае выхода обеих команд в плей-офф раунд "Динамо" оказалось бы в числе несеяных и рисковало попасть на португальскую "Бенфику". В случае победы над "Славией" команда Хацкевича гарантирует себе место в списке сеяных.

Напомним, Хачериди достался ПАОКу бесплатно, так как защитник отказался продлевать контракт с украинским клубом. Добавим, что в греческом клубе защитник будет выступать в компании с еще одним украинцем Евгением Шаховым.
футбол, Лига чемпионов, Динамо Киев, Евгений Хачериди, ПАОК

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Сегодня|Спорт

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