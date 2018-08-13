Хачериди и Шахов получат часть от миллиона евро, если с ПАОКом пройдут "Спартак"

Сегодня, 15:16

Владелец греческого клуба стимулирует своих футболистов перед ответным поединком в Лиге чемпионов

Евгений Хачериди в матче против &quot;Спартака&quot;. Фото Getty
Евгений Хачериди в матче против "Спартака". Фото Getty

Футболисты греческого клуба ПАОК получат солидную денежную премию, если смогут пройти московский "Спартак" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Как сообщает betfootball, владелец ПАОКа российский бизнесмен Иван Саввиди заплатит команде один миллион евро, сумма будет разделена между футболистами. В составе ПАОКа выступают украинский защитник Евгений Хачериди и полузащитник Евгений Шахов.

Ранее президент греческого клуба уже прибегал к подобному способу мотивации игроков в предыдущем раунде отбора Лиги чемпионов со швейцарским "Базелем", но тогда речь шла о меньшей сумме.

"Спартак" в среду в Салониках уступил ПАОКу со счетом 2:3 в первой игре квалификации ЛЧ. Ответная встреча пройдет 14 августа на московском стадионе в Тушине и начнется в 20:30 по киевскому времени. Матч обслужит французская бригада арбитров во главе с Рюдди Бюке.

Первый матч между ПАОКом и "Спартаком" ознаменовался скандалов. Российские журналисты показывали неприличные жесты фанатам, а потом обвинили тех в нападении.

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Лига чемпионов, Спартак Москва, Евгений Хачериди, ПАОК, Евгений Шахов

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Сегодня|Спорт

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