Хачериди и Шахов выбили "Спартак" из Лиги чемпионов

Украинские футболисты сыграли в составе греческого ПАОКа в Москве

Греческий ПАОК в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов сыграл вничью со "Спартаком" и прошел в следующий раунд турнира. Московский клуб покидает Лигу чемпионов и продолжит свое выступление в еврокубках на групповом этапе Лиги Европы.

Игра, прошедшая во вторник в Москве, завершилась нулевой ничьей. С 33-й минуты "красно-белые" играли в меньшинстве – прямую красную карточку за удар соперника получил Луис Адриано.

Украинские футболисты Евгений Хачериди и и Евгений Шахов вышли на замену в составе ПАОКа во втором тайме. Интересно, что ранее владелец греческого клуба обещал футболистам миллион евро за проход "Спартака" в Лиге чемпионов.

В первом матче, который прошел в Салониках 8 августа, москвичи уступили со счетом 2:3.

Таким образом, "Спартак" выступит на групповом этапе Лиги Европы. ПАОК сыграет в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов с победителем пары "Бенфика" (Португалия) – "Фенербахче" (Турция).

Первый матч между ПАОКом и "Спартаком" ознаменовался скандалом. Российские журналисты показывали неприличные жесты фанатам, а потом обвинили тех в нападении.