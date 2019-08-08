Хачериди может стать игроком румынского клуба по рекомендации Луческу

Во время межсезонья украинский тренер разорвал контракт с ПАОКом

Евгений Хачериди / Фото: AFP

Бывший защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди, последним клубом которого был греческий ПАОК, может продолжить карьеру в румынском "Стяуа", информирует DigiSport. По сообщению источника, президент ФКСБ Джиджи Бекали рассказал о том, что Хачериди ему порекомендовал бывший наставник "Шахтера" Мирча Луческу.

"Я позвонил Мирче, чтобы попросить порекомендовать нам хорошего защитника. Луческу назвал Хачериди. Нам стоит прислушаться. Луческу – величайший человек в румынском футболе", — подчеркнул Бекали.

Ранее сообщалось, что Хачериди юридически расторг соглашение с ПАОКом и официально стал свободным агентом. В прошлом сезон он провел всего 11 матчей во всех турнирах.

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Зато запомнился поступком во время матча Лиги чемпионов в Москве. В ответ на выкрики со стороны фанатов "Спартака" Хачериди спустил гетры и показал пальцем на щитки в цветах украинского флага, позже футболист в Instagram поделился фотографией, где демонстративно указывает пальцем на свои щитки.

К слову, вчера появилась сенсационная новость – Мирча Луческу может в субботу возглавить киевское "Динамо". Румынский тренер прибудет на матч киевлян против "Шахтера", после чего даст ответ на предложение Игоря Суркиса. Впрочем, спустя некоторое время Луческу опроверг слухи, заявив, что никакого предложения не получал, а в Киев приедет, чтобы просто посмотреть футбол.

Смотрите, как Хачериди забивал за "Динамо"

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