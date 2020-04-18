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Хачериди подставил команду Милевского, отбрыкнувшись пяткой: удаление, пенальти и поражение

18 апреля, 21:30

Богдан Юрков

Женя - в своем репертуаре: скандальный украинец заработал первое удаление в брестском "Динамо"

Евгений Хачериди, "прославившийся" неадекватным поведением на поле в киевском "Динамо", теперь подставил и свою новую команду – действующего чемпиона Беларуси "Динамо" (Брест). Это произошло в матче пятого тура белорусского первенства, в котором брестское "Динамо" проиграло на выезде "Витебску" 0:1, пропустив единственный гол с пенальти, назначенного за глупый фол со стороны Хачериди.

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На 85-й минуте при счете 0:0 защитник брестской команды Евгений Хачериди в своей штрафной пяткой ударил бразильского полузащитника соперников Диего Сантоса уже после того, как атака "Витебска" закончилась. За это "отбрыкивание" судья показал Хачериди прямую красную карточку и назначил 11-метровый в ворота гостей, который реализовал Ион Николаеску, принеся победу "Витебску" – 1:0.

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Фанаты брестского "Динамо" – в шоке от таких действий Хачериди. "Зачем он это сделал?" – недоумевают они.

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Отметим, что другого украинского футболиста "Динамо" (Брест) Артема Милевского к тому моменту уже не было на поле – он был заменен на 77-й минуте матча.

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Евгений Хачериди чемпионат Беларуси Динамо Брест

Источник: Сегодня|Спорт

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