Хачериди помог ПАОКу обыграть "Спартак" в Лиге чемпионов

Греческий ПАОК обыграл московский "Спартак" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок в Салониках на стадионе "Тумба" завершился со счетом 3:2. Голами у хозяев поля отметились Александр Прийович, Димитрис Лимниос и Димитрис Пелкас. У гостей забивали Ивелин Попов и Квинси Промес.

Весь матч на поле провел бывший защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди. Во втором тайме он привез пенальти в ворота своей команды, задержав руками экс-форварда "Шахтера", но Промес не сумел реализовать 11-метровый.

Еще один украинский футболист Евгений Шахов вышел на замену на 84-й минуте.

Отметим, что поединок ознаменовался скандалом еще до своего начала. Российские СМИ сообщили, что греческие фанаты нападают на российских журналистов, избивают, отбирают у них аккредитации и личные вещи.

Позже ПАОК на своей странице в Twitter написал, что российские журналисты в экипировке "Спартака" сами спровоцировали драку, показывая грекам неприличные жесты. Отметим, что московских болельщиков на матче не было из-за наказания от УЕФА.

Напомним, Хачериди достался ПАОКу бесплатно, так как защитник отказался продлевать контракт с украинским клубом. Добавим, что в греческом клубе защитник будет выступать в компании с еще одним украинцем Евгением Шаховым.

Напомним, вчера киевское "Динамо" сыграло вничью со "Славией" 1:1, пропустив гол с пенальти на 4-й компенсированной минуте.