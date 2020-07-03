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Хачериди попал в число игроков "Динамо" с подозрением на коранавирус

3 июля, 12:15

Александр Трикиша Александр Трикиша

В Белорусском клубе вспышка коронавируса - другой украинец Александр Нойок только вернулся из больницы

Как мы уже писали, в брестском "Динамо" вспышка коронавируса. Не менее трех игроков клуба подхватили опасный вирус, среди которых и украинец Александр Нойок – он находился в больнице с диагнозом "двухсторонняя пневмония. "Прессбол" сообщает, что заражение коронавирусом подозревают у шести игроков. По сведениям источника, кроме Нойока это еще один украинец Евгений Хачериди, а также Сергей Игнатович, Денис Лаптев, Всеволод Садовский и Роман Юзепчук.

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Все шестеро игроков не поехали с командой в Смолевичи на матч чемпионата Беларуси против одноименного клуба, который состоится сегодня. Таким образом, тренерский штаб сможет рассчитывать только на одного украинца Артема Милевского. "Динамо" запрашивало перенос матча, однако белорусская федерация отказала.

Действующие чемпионы Беларуси в текущем сезоне идут только на шестом месте в турнирной таблице. Отставание от лидирующего БАТЭ составляет пять баллов.

Ранее мы писали, что Хачериди опять нарывается на скандал в чемпионате Беларуси. Украинский защитник недисциплинированно ведет себя в составе брестского "Динамо". Защитник все пытался схватить оппонента за лицо, но тому удалось увернуться с помощью подоспевших игроков.

А перед этим Хачериди едва не побил судью в подтрибунном помещении. Тогда чемпион проиграл со счетом 0:1, а сам футболист заработал удаление в простой ситуации.

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Смотрите, как Евгений Хачериди забивал еще за киевское "Динамо":

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Евгений Хачериди чемпионат Беларуси коронавирус Динамо Брест

Источник: Сегодня|Спорт

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