Хачериди попросил у "Динамо" прощения за свое поведение, а за спиной клуба разнес работу арбитра

Украинский защитник брестского "Динамо" Евгений Хачериди прокомментировал скандал в предыдущем матче чемпионата Беларуси с "Витебском", в котором украинец заработал красную карточку и едва не напал на арбитра. В итоге "Динамо" проиграло на выезде "Витебску" 0:1, пропустив единственный гол с пенальти, назначенного за глупый фол со стороны Хачериди.

"Признаться, удивлен записью в протоколе матча о том, что после игры я якобы в агрессивной форме пытался ударить арбитра в подтрибунном помещении. Этого не было и близко. Судейство данного матча было странным, мягко говоря. Конечно, это вызвало определенные эмоции не только у меня, но и у всей нашей команды. Но мы не будем обсуждать вопросы, связанные с судейством. На это есть компетентные органы Белорусской федерации футбола. Находясь в пылу эмоций, я совершил ошибку, отмахнувшись от соперника в неигровом эпизоде. Я не до конца помню тот момент, эмоции просто захлестывали меня.

В любом случае, я считаю своим долгом принести извинения игроку соперника Диего Сантосу за недостойное поведение, а также главному судье Сергею Чистову. Я не хотел применять физическую силу к арбитру, просто высказал свое мнение по поводу его работы в этой встрече. Виной всему мой характер и чувство повышенной справедливости. Футбол – это моя жизнь. Когда я сталкиваюсь с несправедливостью в обычной жизни, я умею сдерживать эмоции. Но на футбольном поле не всегда могу совладать с собой. Перерыв игровой практики дал о себе знать. В то же время осознаю свою проблему и постоянно работаю над собой. Обещаю, что в новом для меня чемпионате Беларуси буду максимально сдержанным – такое больше не повторится", – цитирует Хачериди официальный сайт клуба из Бреста.

Правда, в интервью изданию Metaratings.by Хачериди немного жестче прошелся по арбитру встречи и опроверг слухи, что "Динамо" Брест хочет разорвать с ним контракт.

"Да, я читал в прессе о новостях, что якобы клуб из-за этого удаления расторгнет со мной контракт. Про меня за столько лет чего только не писали. Поэтому к таким новостям я уже привык. Вся команда видела, как нас начали убивать после начала второго тайма. О случившемся даже нечего говорить. Кто видел матч, тот поймет, что происходило на поле. С начала второго тайма арбитр начал нашу команду жестко "убивать". Я немало поиграл, в чемпионате Украины видел всякое, даже в матчах дерби киевского "Динамо" и "Шахтера" такого беспредела не видел. Но бог судья этому рефери", – заявил Хачериди.

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Смотрите, как Хачериди забивал за киевское "Динамо" в чемпионате Украины:

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