У футболиста есть варианты для продолжения карьеры.

Евгений Хачериди / Фото: AFP

Хачериди рассказал о предложении из России https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A5%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A5%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8 2019-07-31T17:45:00+03:00 Футбол У футболиста есть варианты для продолжения карьеры.

Защитник сборной Украины Евгений Хачериди рассказал о вариантах продолжения карьеры. Ранее сообщалось, что 32-летний игрок в скором времени станет игроком московского ЦСКА. Позже Андрей Качан, личный тренер украинского игрока по физподготовке, опроверг эту информацию.

"Если предложение о переходе в российский клуб поступит, даже не знаю, готов ли рассмотреть его. Варианты продолжения карьеры есть, но предложения не из России"

Последним клубом Хачериди был греческий ПАОК, куда он перешел прошлым летом из киевского "Динамо" и за который в минувшем сезоне сыграл в 11 матчах. Из ПАОКа Хачериди ушел в статусе свободного агента, К грекам игрок присоединился прошлым летом, перейдя из киевского "Динамо". Хачериди с 2007 года был игроком "Динамо" Киев, в составе которого стал трехкратным чемпионом Украины. В минувшем сезоне стал чемпионом Греции.

Кстати, появились подробности трансфера "Динамо". Как сообщает издание Tageblatt, вингер японского "Джубило Ивата" Жерсон Родригес в ближайшие дни станет игроком киевского "Динамо".

Смотрите видео гола Хачериди, когда он еще играл за "Динамо":

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