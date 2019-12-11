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Хачериди внаглую выгоняют из "Динамо": белорусы избавляются от украинца, не дав сыграть ему ни минуты

11 декабря, 10:01

Экс-футболист сборной Украины покидает ряды чемпионов Беларуси, не проведя за них ни одного матча

Евгений Хачериди

Евгений Хачериди

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Чемпион Беларуси брестское "Динамо" в ближайшее время расторгнет контракт с экс-защитником киевского "Динамо" Евгением Хачериди. Напомним, Хачериди заключил контракт с белорусским клубом 23 октября, после чего начал тренироваться с командой. Предполагалось, что сам договор Евгения с Брестом начнет действовать с 1 января.

Евгений Хачериди

Евгений Хачериди / Фото: Динамо Брест

Кстати, ранее сообщалось о том, что спортивный директор брестского "Динамо" Сергей Ковальчук также покинет клуб. Как полагают в Беларуси, эти истории могут быть связаны.

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"Динамо" Брест расторгнет со мной контракт? Не знаю, что это вообще такое. Спросите у руководства клуба. Я не в курсе", – немного растерянно заявил Евгений Хачериди, комментируя ситуацию

Смотрите, как Хачериди забивал в киевском "Динамо"

Между тем в самом брестском "Динамо" информацию относительно расторжения контракта с Евгением Хачериди не комментируют.

Отметим, что предыдущим клубом 32-летнего Евгения Хачериди был греческий ПАОК, за который он в сезоне-2018/19 провел 3 матча. К слову, недавно Виталий Кварцяный, работавший с Евгением в "Волыни", рассказал, что Хачериди мог бы играть в "Барселоне"и купить себе два самолета, однако не реализовал свой потенциал.

Добавим, что на днях лидер брестского "Динамо" Артем Милевский отличился в Киеве, обматерив на НСК "Олимпийский" Виталия Буяльского за поражение в чемпионате Украины от "Зари".

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Евгений Хачериди чемпионат Беларуси Динамо Брест

Источник: ua.tribuna.com

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