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Хацкевич: "Буэно с "Олимпиакосом" не сыграет, по Кадару решение примем после тренировки"

Сегодня, 19:23

Главный тренер киевлян и вице-капитан команды ответили на вопросы журналистов

Александр Хацкевич
Александр Хацкевич. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
Хацкевич: "Буэно с "Олимпиакосом" не сыграет, по Кадару решение примем после тренировки" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/452/073/5c64520736bf5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/452/073/5c64520736bf5.jpg Футбол Главный тренер киевлян и вице-капитан команды ответили на вопросы журналистов

В четверг, 14 февраля, киевское "Динамо" проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против греческого "Олимпиакоса". Матч пройдет в Пирее на стадионе "Караискакис" и начнется в 20:00 по киевскому времени. А за день до этого главный тренер команды Александр Хацкевич и лидер команды Виктор Цыганков ответили на вопросы журналистов.

Александр Хацкевич

О состоянии команды: Те цифры, что у нас есть – это просто цифры. Все покажет только игра. На сборах мы выполнили программу, но завтра мы увидим в каком состоянии находимся.

О сопернике в последнем матче: Мы смотрели игру с ПАОКом всей командой. Для нас лучше было бы, чтобы она конечно выиграла, но... Не могу отвечать за психологическое состояние "Олимпиакоса". Посмотрим...

О Кадаре и Буэно: У бразильца проблемы с приводящей мышцей и он точно не сыграет. А вот по Тамашу примем решение после сегодняшней тренировки.

О целях в Лиге Европы: Глобальная цель – победить. Зачем тогда играть, если не ставить перед собой такую цель.

О том, что "Динамо" фаворит пары: По игре я считаю, что "Олимпиакос" – сильнейшая команда Греции по организации игры. Несмотря на то, что они занимают сейчас второе место.

О Фране Соле: Нам нужно научиться изучить те моменты, когда он открывается, как он действует. Конечно, для уверенности хотелось бы, чтобы он забил на сборах. Но он квалифицированный нападающий и уверен поможет нам и сможет забить "Олимпиакосу".

О том, что "Динамо" сильнее после прошлогодней встречи с АЕКом: По сравнению с матчем с АЕКом у нас выйдет семь новых футболистов. Поэтому не стал бы говорить о каком-то психологическом преимуществе. Главное – быть сконцентрированными на протяжении всего матча. Это касается всех.

Виктор Цыганков

О фанатах "Олимпиакоса": Мы знаем, кто такие греки. Но у нас есть план, как вести свою игру, и мы постараемся показать свой футбол.

О пасмурной погоде: можем играть где угодно при любых условиях. По крайней мере здесь не так холодно, как в Киеве.

Об отсутствии игровой практики: Это наша проблема, что нет официальных матчей. Но у нас были сборы. Будем играть друг за друга, чтобы показать положительный результат.

Ранее мы опубликовали пресс-конференцию главного тренера "Олимпиакоса": "Постараемся добыть результат, который поможет с уверенностью ехать в Киев".

Напомним, во второй раз в сезоне Крейг Поусон будет судить матч "Динамо" в еврокубках. В этом сезоне Поусон уже судил матч "Динамо"  – в Праге против "Славии" в квалификации Лиги чемпионов. Тот поединок завершился вничью – 1:1, а судья назначил пенальти в ворота киевлян в компенсированное время.

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Тег футбол, Лига Европы, Динамо Киев, Олимпиакос, Александр Хацкевич, Виктор Цыганков

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АВТОР:

Андрей Лапченко

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