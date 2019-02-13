Хацкевич: "Буэно с "Олимпиакосом" не сыграет, по Кадару решение примем после тренировки"
Главный тренер киевлян и вице-капитан команды ответили на вопросы журналистов
В четверг, 14 февраля, киевское "Динамо" проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против греческого "Олимпиакоса". Матч пройдет в Пирее на стадионе "Караискакис" и начнется в 20:00 по киевскому времени. А за день до этого главный тренер команды Александр Хацкевич и лидер команды Виктор Цыганков ответили на вопросы журналистов.
Александр Хацкевич
О состоянии команды: Те цифры, что у нас есть – это просто цифры. Все покажет только игра. На сборах мы выполнили программу, но завтра мы увидим в каком состоянии находимся.
О сопернике в последнем матче: Мы смотрели игру с ПАОКом всей командой. Для нас лучше было бы, чтобы она конечно выиграла, но... Не могу отвечать за психологическое состояние "Олимпиакоса". Посмотрим...
О Кадаре и Буэно: У бразильца проблемы с приводящей мышцей и он точно не сыграет. А вот по Тамашу примем решение после сегодняшней тренировки.
О целях в Лиге Европы: Глобальная цель – победить. Зачем тогда играть, если не ставить перед собой такую цель.
О том, что "Динамо" фаворит пары: По игре я считаю, что "Олимпиакос" – сильнейшая команда Греции по организации игры. Несмотря на то, что они занимают сейчас второе место.
О Фране Соле: Нам нужно научиться изучить те моменты, когда он открывается, как он действует. Конечно, для уверенности хотелось бы, чтобы он забил на сборах. Но он квалифицированный нападающий и уверен поможет нам и сможет забить "Олимпиакосу".
О том, что "Динамо" сильнее после прошлогодней встречи с АЕКом: По сравнению с матчем с АЕКом у нас выйдет семь новых футболистов. Поэтому не стал бы говорить о каком-то психологическом преимуществе. Главное – быть сконцентрированными на протяжении всего матча. Это касается всех.
Виктор Цыганков
О фанатах "Олимпиакоса": Мы знаем, кто такие греки. Но у нас есть план, как вести свою игру, и мы постараемся показать свой футбол.
О пасмурной погоде: можем играть где угодно при любых условиях. По крайней мере здесь не так холодно, как в Киеве.
Об отсутствии игровой практики: Это наша проблема, что нет официальных матчей. Но у нас были сборы. Будем играть друг за друга, чтобы показать положительный результат.
Ранее мы опубликовали пресс-конференцию главного тренера "Олимпиакоса": "Постараемся добыть результат, который поможет с уверенностью ехать в Киев".
Напомним, во второй раз в сезоне Крейг Поусон будет судить матч "Динамо" в еврокубках. В этом сезоне Поусон уже судил матч "Динамо" – в Праге против "Славии" в квалификации Лиги чемпионов. Тот поединок завершился вничью – 1:1, а судья назначил пенальти в ворота киевлян в компенсированное время.
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