Хацкевич должен остаться в "Динамо": мнение экспертов о будущем тренера

Эксперты программы "Великий футбол" высказали свое мнение о работе Александра Хацкевича в Динамо

Эксперты программы "Великий футбол" высказали свое мнение о будущем главного тренера киевского "Динамо" Александра Хацкевича. Напомним, срок контракта белорусского специалиста истек, а о новом соглашении клуб пока не сообщил. В СМИ давно ходят слухи, что Хацкевич уйдет из "Динамо" и даже фигурировали фамилии его потенциальных преемников.

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Бывший футболист "Динамо" Виктор Леоненко считает, что Хацкевич должен остаться руководить столичным клубом.

"Я звонил Хацкевичу и не дозвонился. Но я бы оставил Хацкевича руководить "Динамо". Хотя, мы же не знаем, Калитвинцев, Михайличенко... Я бы хотел, чтобы свои работали. К иностранцам пока привыкнут... У нас и своих тренеров много. У нас тренеров столько, что куда ни плюнь – в тренера попадешь", – считает Леоненко.

Эксперт и комментатор Виктор Вацко поддерживает мнение своего коллеги, отмечая, что половину сезона Хацкевич отыграл без центрального нападающего.

"Давайте разложим пасьянс. Хацкевич отыграл весь сезон с кадровыми проблемами. Это не разумно не признать, поскольку он отыграл половину сезона без центрального нападающего. Потом ему купили центрального нападающего, но он сломался. Сломался и Вербич, исполняющий обязанности "царя". Беседин так же был травмирован. Дефицит игроков группы атаки перед сезоном и травмы во время него – это первый аспект. Можно ли требовать что-то от тренера, у которого не было должного подбора исполнителей больше, чем сделал Хацкевич? Я считаю, что для этого "Динамо", учитывая уровень конкуренции в Украине, второе место – это нормальный результат", – поделился мнением Вацко.

"Более того – в матчах против "Шахтера" "Динамо" Хацкевича выглядело более чем достойно. И в Кубке могло не вылететь, если бы не обстоятельства и боксерские навыки динамовского Энтони Джошуа – Дениса Гармаша.

У Хацкевича закончился контракт. Какие варианты есть у Игоря Суркиса? У него сейчас свой пасьянс. Какой у него выбор тренеров? Может быть, у него есть Моуриньо, который говорит: я приму "Динамо" за 10 тысяч евро в месяц, условно. Может он просит сумму денег, которая устраивает президента.

Выбор тренера – самый сложный выбор, который стоит перед президентом. Например, есть хороший иностранец, который говорит: окей, я готов взять "Динамо" за зарплату, которая меня устраивает. Но мне восемь человек отсюда надо убрать, и восемь человек нужно привести. А эти восемь игроков стоят сто миллионов. Очень важно не сделать этот выбор поспешно", – добавил эксперт.

Главным козырем в оценивании работы Хацкевича в "Динамо" является рост молодых футболистов. Эксперт Михаил Метревели высоко оценил итоги работы белоруса.

"Решение о судьбе главного тренера не принимают на основании того места, которое он занял в турнирной таблице. Очень важно понять, что может дать этот тренер в следующем году, а еще лучше – в ближайшие 3-4 года. Хацкевич – молодец, он вывел этих молодых ребят на определенный достаточно хороший уровень, который позволяет иногда практически на равных играть с донецким "Шахтером". Это супер, это для них как маячок. Он дает результат, есть позитивные моменты и в рисунке игры, и в обострении. Есть разные нюансы, но работа Хацкевича, очевидно, дала плюс. Сейчас самое главное – оценить, сможет ли Хацкевич вывести эту команду на более высокий уровень? Если они хотят выиграть первое место в чемпионате, то в первую очередь, должны проанализировать игру против Челси, вот те 0:8. И саму игру, и подготовку", – заключил Метревели.

Ранее мы писали, что для отставки Александра Хацкевича с поста главного тренера киевского "Динамо" готовят интересную формулировку. Игорь Суркис намекает, что белорус может сам не захотеть остаться у руля команды в нынешних условиях.

Также сообщалось, что клуб из России хочет переманить у "Динамо" Хацкевича. Белорусский тренер – один из кандидатов на смену Бердыеву в "Рубине".

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