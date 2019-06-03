Сделать стартовой
26,85
29,95
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Хацкевич должен остаться в "Динамо": мнение экспертов о будущем тренера

3 июня, 12:28

Эксперты программы "Великий футбол" высказали свое мнение о работе Александра Хацкевича в Динамо

Эксперты программы "Великий футбол" высказали свое мнение о будущем главного тренера киевского "Динамо" Александра Хацкевича. Напомним, срок контракта белорусского специалиста истек, а о новом соглашении клуб пока не сообщил. В СМИ давно ходят слухи, что Хацкевич уйдет из "Динамо" и даже фигурировали фамилии его потенциальных преемников.

"Динамо" покупает Мохаммед Кадири – футболист уже в Украине

Бывший футболист "Динамо" Виктор Леоненко считает, что Хацкевич должен остаться руководить столичным клубом.

"Я звонил Хацкевичу и не дозвонился. Но я бы оставил Хацкевича руководить "Динамо". Хотя, мы же не знаем, Калитвинцев, Михайличенко... Я бы хотел, чтобы свои работали. К иностранцам пока привыкнут... У нас и своих тренеров много. У нас тренеров столько, что куда ни плюнь – в тренера попадешь", – считает Леоненко.

Эксперт и комментатор Виктор Вацко поддерживает мнение своего коллеги, отмечая, что половину сезона Хацкевич отыграл без центрального нападающего.

"Давайте разложим пасьянс. Хацкевич отыграл весь сезон с кадровыми проблемами. Это не разумно не признать, поскольку он отыграл половину сезона без центрального нападающего. Потом ему купили центрального нападающего, но он сломался. Сломался и Вербич, исполняющий обязанности "царя". Беседин так же был травмирован. Дефицит игроков группы атаки перед сезоном и травмы во время него – это первый аспект. Можно ли требовать что-то от тренера, у которого не было должного подбора исполнителей больше, чем сделал Хацкевич? Я считаю, что для этого "Динамо", учитывая уровень конкуренции в Украине, второе место – это нормальный результат", – поделился мнением Вацко.

"Более того – в матчах против "Шахтера" "Динамо" Хацкевича выглядело более чем достойно. И в Кубке могло не вылететь, если бы не обстоятельства и боксерские навыки динамовского Энтони Джошуа – Дениса Гармаша.

У Хацкевича закончился контракт. Какие варианты есть у Игоря Суркиса? У него сейчас свой пасьянс. Какой у него выбор тренеров? Может быть, у него есть Моуриньо, который говорит: я приму "Динамо" за 10 тысяч евро в месяц, условно. Может он просит сумму денег, которая устраивает президента.

Выбор тренера – самый сложный выбор, который стоит перед президентом. Например, есть хороший иностранец, который говорит: окей, я готов взять "Динамо" за зарплату, которая меня устраивает. Но мне восемь человек отсюда надо убрать, и восемь человек нужно привести. А эти восемь игроков стоят сто миллионов. Очень важно не сделать этот выбор поспешно", – добавил эксперт.

Главным козырем в оценивании работы Хацкевича в "Динамо" является рост молодых футболистов. Эксперт Михаил Метревели высоко оценил итоги работы белоруса.

"Решение о судьбе главного тренера не принимают на основании того места, которое он занял в турнирной таблице. Очень важно понять, что может дать этот тренер в следующем году, а еще лучше – в ближайшие 3-4 года. Хацкевич – молодец, он вывел этих молодых ребят на определенный достаточно хороший уровень, который позволяет иногда практически на равных играть с донецким "Шахтером". Это супер, это для них как маячок. Он дает результат, есть позитивные моменты и в рисунке игры, и в обострении. Есть разные нюансы, но работа Хацкевича, очевидно, дала плюс. Сейчас самое главное – оценить, сможет ли Хацкевич вывести эту команду на более высокий уровень? Если они хотят выиграть первое место в чемпионате, то в первую очередь, должны проанализировать игру против Челси, вот те 0:8. И саму игру, и подготовку", – заключил Метревели.

Ранее мы писали, что для отставки Александра Хацкевича с поста главного тренера киевского "Динамо" готовят интересную формулировку. Игорь Суркис намекает, что белорус может сам не захотеть остаться у руля команды в нынешних условиях.

Также сообщалось, что клуб из России хочет переманить у "Динамо" Хацкевича. Белорусский тренер – один из кандидатов на смену Бердыеву в "Рубине". 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Динамо Киев, Александр Хацкевич

Вы сейчас просматриваете новость " Хацкевич должен остаться в "Динамо": мнение экспертов о будущем тренера". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Сегодня|Спорт , Канал Футбол

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Потенциальный новичок "Динамо" уже прибыл в Украину: сфотографировался в центре Киева

1 июня, 15:11

Ганский защитник прошлый сезон провел в тульском "Арсенале"

"Динамо" покупает ганского защитника, игравшего в России – СМИ

1 июня, 10:00

Контракт защитника принадлежит "Аустрии", но на правах аренды он выступал за тульский "Арсенал"

Антирейтинг: "Динамо" стало чемпионом Украины по неприятному показателю

31 мая, 17:17

Киевляне возглавили список команд Премьер-лиги, футболистов которых чаще всего удаляли с поля в минувшем сезоне

Вернидуб заинтриговал: "Динамо"? Перезвоните через пару дней"

31 мая, 15:05

Украинский тренер покинул "Зарю" по окончании сезона

Бенефис Цыганкова и 60-я победа Хацкевича: обзор матча "Александрия" – "Динамо"

30 мая, 22:35

Голы и лучшие моменты матча второй и третьей команд Премьер-лиги в Александрии

Расписание, результаты и интриги последнего тура чемпионата Украины

30 мая, 21:54

Какие задачи решают команды украинской Премьер-лиги в последнем туре чемпионата

Как первый муж Юлии Началовой прокомментировал смерть певицы

Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?

Как спастись от клещей

Видео дня. Самые женственные футболистки мира

Елена Зеленская: модные образы новой первой леди

Китайский луноход сделал открытие на обратной стороне Луны

Почему все время хочется спать? 20 причин сонливости

Рубрику «Девушка дня» украсит одна из самых ярких спортсменок РФ

Ученые обнаружили неожиданную пользу овсянки

Невеста Розенко поразила смелым фото в красном платье

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Распродажа в городе : квадрокоптеры и дроны со скидкой

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: результаты, таблицы, расписание плей-офф

Вчера, 23:54

Наша "молодежка" четвертый раз приехала на мундиаль и в четвертый раз кряду вышла в плей-офф

Онлайн финала Лиги чемпионов: "Ливерпуль" взял титул, всухую выиграв у "Тоттенхэма"

1 июня, 23:58

После шести кряду проигранных финалов Юрген Клопп, наконец, победил. Его "Ливерпуль" – лучший клуб Европы

Где смотреть финал Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Ливерпуль"

1 июня, 21:41

Список трансляций главного матча года на ТВ и в интернете

Во сколько начало и где смотреть бой Энтони Джошуа – Энди Руис

1 июня, 21:12

Поединок за четыре чемпионских пояса пройдет в Нью-Йорке

Ломаченко задумался о бое, подобных которому мир еще не видел

31 мая, 22:35

Чемпион мира сделал неожиданное заявление

Обогнала Медведеву и разделась на льду. Туктамышева – девушка дня

9 фраз, которые мужчины боятся услышать от жен

Сериал "Чернобыль" угодил в громкий скандал
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь