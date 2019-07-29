"Хацкевич, когда в отставку?": эхо Суперкубка Украины и комментарии футболистов

В воскресенье в Одессе прошел поединок за Суперкубок Украины: "Динамо" обыграло "Шахтер" со счетом 2:1. Футболисты донецкого клуба прокомментировали поражение.
Нападающий Манор Соломон: "Я не могу объяснить, что произошло в эти три минуты". Интересно, что в это же самое время почти те же слова говорил на пресс-конференции и наставник "горняков" Луиш Каштру. Кстати, во время пресс-конференций обоих тренеров "внештатную ситуацию" создал какой-то болельщик, который с улицы, через окно, пытался вставлять свои "пять копеек". Так, во время выступления Каштру с улицы раздался удивленный возглас: "А где Фонсека?". А несколькими минутами позже, когда речь держал уже наставник динамовцев, из-за окна послышалось громкое: "Хацкевич, когда в отставку?"
Полузащитник "Динамо" Александр Караваев, остановившись для флеш-интервью, принимая поздравления с первым титулом, вначале отшучивался: "А победа в Первой лиге не считается? (С "Севастополем" в 2013-м. – Авт.). Но потом, откликнувшись на просьбу журналистов показать медаль, достал ее из чемодана, несколько раз поцеловал и добавил: "Надеюсь, это только начало".
И, кстати, динамовцы покидали стадион с музыкой – в прямом смысле этого слова. Виталий Миколенко проследовал из раздевалки к автобусу с портативной колонкой, из которой раздавалось что-то очень ритмичное.
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