Хацкевич может остаться в "Динамо": Суркис назвал условие

Президент "Динамо" требует от главного тренера трофеев

Александр Хацкевич. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал последние слухи вокруг нового главного тренера команды. Напомним, ранее в сети появилась информацию, что "Динамо" может возглавить четвертьфиналист последнего чемпионата Европы Адам Навалка. Также в сети фигурировали кандидатуры Алексея Михайличенко и Юрия Калитвинцева.

"Не верьте слухам. Ни с кем из них я не веду переговоров. Как я и говорил раньше, после окончания сезона встречусь с Хацкевичем. Если он убедит меня в том, что может бороться за трофеи в следующем сезоне, то он останется главным тренером", – сказал президент "Динамо".

Ранее мы писали, что для отставки Александра Хацкевича с поста главного тренера киевского "Динамо" готовят интересную формулировку. Игорь Суркис намекает, что белорус может сам не захотеть остаться у руля команды в нынешних условиях.

Также сообщалось, что клуб из России хочет переманить у "Динамо" Хацкевича. Белорусский тренер – один из кандидатов на смену Бердыеву в "Рубине".

Под руководством Хацкевича "Динамо" за два сезона выиграло только Суперкубок Украины, проиграв остальные внутренние титулы донецкому "Шахтеру". В Лиге Европы киевляне вылетали дважды в 1/8 финала – в прошлом году проиграли "Лацио", а в этом – "Челси".

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